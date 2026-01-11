Maltempo in Italia: previsioni di freddo estremo e abbondanti nevicate

Situazione Meteo Critica in Italia: Allerta Gialla per Maltempo e Freddo Estremo. Preparati e Rimani Aggiornato!

Le condizioni meteorologiche avverse continuano a interessare l’Italia, con un’ondata di freddo in corso da diversi giorni. Nella giornata di oggi, domenica 11 gennaio, si prevedono piogge, nevicate e un abbassamento delle temperature, accompagnati da venti forti che potrebbero causare disagi nelle regioni colpite. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per cinque regioni del Centro e Sud Italia, evidenziando il rischio di eventi atmosferici estremi.

Previsioni meteo dettagliate

Le previsioni indicano precipitazioni diffuse, con possibilità di rovesci o temporali nelle aree adriatiche dell’Abruzzo, Molise e Puglia, oltre che nella Calabria meridionale e nella parte tirrenica e nord-orientale della Sicilia. Le piogge varieranno da deboli a moderate, con accumuli significativi soprattutto nelle zone costiere della Sicilia e della Calabria.

Neve e temperature in calo

I fatti sono questi: si prevedono nevicate significative nelle regioni adriatiche centrali e sul Gargano, con accumuli che interesseranno quote superiori ai 400-600 metri. Le Marche e l’Abruzzo vedranno un abbassamento delle nevicate fino a 200-400 metri. In Calabria e Sicilia, le nevicate si registreranno sopra gli 800-1000 metri. Le temperature minime subiranno un calo notevole, in particolare nelle aree appenniniche di Lazio e Calabria.

Venti e condizioni marine

I venti si presentano inizialmente forti e di burrasca, provenienti da nord-ovest, colpendo particolarmente la Sardegna, la Sicilia e la Calabria meridionale. Si prevede un’intensificazione dei venti settentrionali sulle coste di Molise, Puglia, Basilicata e Calabria ionica settentrionale, con l’arrivo della sera. I mari saranno molto agitati, in particolare il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e il Mar Ionio, mentre il Tirreno e l’Adriatico presenteranno condizioni da molto mossi ad agitati.

Regioni sotto allerta meteo

Le regioni attualmente sotto allerta gialla per maltempo sono Abruzzo, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia. Si segnala ordinaria criticità per il rischio di temporali e idrogeologico in diverse aree:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro.

: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro. Calabria : Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale.

: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale. Molise : Litoranea.

: Litoranea. Puglia : Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Tavoliere con i bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica.

: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Tavoliere con i bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica. Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

La situazione meteorologica rimane delicata. Le autorità invitano a prestare attenzione alle previsioni e a seguire le indicazioni della Protezione Civile. È fondamentale rimanere informati per affrontare al meglio le condizioni avverse in molte zone del paese.