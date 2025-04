Una tempesta di grandine senza precedenti

Negli ultimi giorni, le campagne del Foggiano sono state teatro di una violenta grandinata che ha lasciato un segno indelebile nel paesaggio agricolo. I chicchi di grandine, di dimensioni notevoli, si sono accumulati in alcune zone come se fosse neve, creando un panorama surreale e allarmante.

Video e immagini condivisi sui social media mostrano la devastazione, con i campi trasformati in un bianco manto ghiacciato.

Danni alle coltivazioni: un colpo durissimo per gli agricoltori

Le conseguenze di questo evento atmosferico sono già evidenti. Secondo le prime stime di Confagricoltura Foggia, i danni alle coltivazioni sono significativi, in particolare per il grano, una delle principali colture della zona. Questa grandinata si aggiunge a una stagione già difficile, caratterizzata da un’alternanza di periodi di siccità e improvvise precipitazioni. Gli agricoltori, già provati da condizioni climatiche avverse, si trovano ora a dover affrontare una nuova emergenza che potrebbe compromettere ulteriormente i raccolti e la loro sostenibilità economica.

Le reazioni della comunità agricola e le prospettive future

La comunità agricola del Foggiano è in allerta e chiede interventi immediati per far fronte ai danni subiti. Le associazioni di categoria stanno monitorando la situazione e si stanno attivando per fornire supporto agli agricoltori colpiti. È fondamentale che vengano attuate misure di sostegno per aiutare le aziende a riprendersi da questa calamità. Inoltre, si solleva un dibattito sulla necessità di strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, che sembrano sempre più frequenti e intensi. La resilienza del settore agricolo dipenderà dalla capacità di affrontare queste sfide e di implementare pratiche sostenibili.