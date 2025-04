Una tempesta inaspettata

Negli ultimi giorni, il Foggiano ha subito una violenta grandinata che ha messo in ginocchio le campagne locali. Video condivisi sui social mostrano chicchi di grandine accumulati in modo impressionante, simili a una nevicata invernale. La zona tra Lucera e Castelnuovo della Daunia è stata particolarmente colpita, con immagini che raccontano di un paesaggio trasformato in un bianco manto di ghiaccio.

Questo evento atmosferico ha sorpreso agricoltori e residenti, già provati da una stagione caratterizzata da condizioni climatiche estreme.

Danni alle coltivazioni

Le prime stime di Confagricoltura Foggia parlano di “danni significativi” a diverse coltivazioni, in particolare al grano, una delle principali risorse agricole della regione. Le piogge intense e le grandinate si sommano a un’annata già difficile, segnata da un’alternanza di siccità e precipitazioni improvvise. Gli agricoltori, che avevano già affrontato sfide legate alla scarsità d’acqua, ora si trovano a dover fare i conti con i danni provocati dalla grandine. La situazione è critica e richiede un intervento immediato per valutare i danni e pianificare eventuali misure di sostegno.

Le conseguenze economiche

Le conseguenze economiche di questo maltempo si preannunciano pesanti. Il Tavoliere, noto per la sua produzione agricola, rischia di subire un duro colpo, con ripercussioni non solo per gli agricoltori ma anche per l’intera filiera agroalimentare. La perdita di raccolti potrebbe tradursi in un aumento dei prezzi al consumo e in una diminuzione della disponibilità di prodotti sul mercato. Gli agricoltori, già in difficoltà, potrebbero trovarsi in una situazione insostenibile, con la necessità di ricevere aiuti e sostegni da parte delle istituzioni locali e nazionali.