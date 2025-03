Il maltempo sta provocando gravi disagi nelle regioni del centro-nord, con particolare attenzione alla Toscana e all’Emilia-Romagna. In varie località, i soccorritori sono stati chiamati a intervenire per mettere in salvo persone rimaste bloccate dall’acqua. Molte abitazioni sono state inondate, le strade sono diventate torrenti di acqua e fango, e si sono verificati smottamenti. In risposta alla situazione, numerose città hanno disposto la chiusura delle scuole per domani, 15 marzo.

Maltempo, allerta rossa a Sesto Fiorentino

Sono ore difficili in alcune regioni italiane a causa della forte ondata di maltempo. Ieri, la Protezione Civile aveva emesso un’allerta rossa per l’Emilia-Romagna, causando la chiusura delle scuole a Bologna e in altri comuni.

In Toscana, inizialmente era stata diramata un’allerta arancione, ma la situazione è peggiorata, tanto che anche Firenze ha ora un’allerta rossa. A Sesto Fiorentino, il fiume Rimaggio è esondato, allagando le strade del centro. La paura cresce tra i residenti, con il Comune che raccomanda di rifugiarsi ai piani alti, restare a casa e non uscire in auto.

Maltempo Italia, scuole chiuse il 15 marzo: l’elenco

A causa degli allagamenti e dei temporali che hanno colpito Toscana ed Emilia Romagna, con straripamenti e piogge torrenziali, è stata emessa un’allerta meteo rossa anche per sabato 15 marzo. Di seguito l’elenco delle scuole chiuse per maltempo:

Provincia di Firenze:

Firenze

Empoli

Castelfiorentino

Provincia di Pisa:

Terricciola

Capannoli

Volterra

San Miniato

Buti

Calcinaia

Casciana Terme Lari

Palaia

Pontedera

Chianni

Santa Maria a Monte

Montopoli

Bientina

Lajatico

Cascina

Provincia di Lucca:

Camporgiano

Careggine

Castelnuovo Garfagnana

Castiglione di Garfagnana

Fabbriche di Vergemoli

Fosciandora

Gallicano

Minucciano

Molazzana

Piazza al Serchio

Pieve Fosciana

San Romano in Garfagnana

Sillano-Giuncugnano

Villa Collemandina

Porcari

Capannori

Seravezza

Stazzema

Provincia di Pistoia:

Pescia

Monsummano

Emilia Romagna: