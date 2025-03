In Italia continua a perversare il maltempo, piogge, venti, temporali e nevicate hanno colpito un pò tutta la Penisola. Per domani, venerdì 14 marzo 2025, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo rossa: ecco dove.

Meteo, le previsioni per venerdì 14 marzo 2025

E’ una settimana all’insegna del maltempo da Nord a Sud. Anche per la giornata di domani, venerdì 14 marzo 2025, piogge e venti saranno protagonisti in gran parte della Penisola. Oltre alle piogge, sulle Alpi, oltre i 1.200/1.400 m previste anche diverse nevicate. A salvarsi dal maltempo il Sud, che vedrà tempo asciutto e spesso soleggiato, specialmente in Sicilia, con temperature in aumento. Tornando al maltempo, la Protezione Civile ha diramato un’allerta rossa per domani. Scopriamo dove.

Allerta rossa e scuole chiuse per maltempo: le regioni coinvolte

Come detto quella di domani sarà una giornata all’insegna del maltempo al Centro-Nord. La Protezione Civile ha diramato un‘allerta rossa per maltempo in Emilia-Romagna. In particolare l’allerta riguarda le piene dei fiumi e il rischio frane. A Bologna le scuole, di ogni ordine e grado, saranno chiuse, stessa decisione presa anche da diversi comuni della regione, resteranno infatti chiuse tutte le scuole in tutti i Comuni dell’Unione Savena-Idice (Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano) e in quelli della Bassa Romagna (Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno). A Bologna, inoltre, bisognerà evacuare i piani terra a partire dalle ore 22.00 di oggi.

In Toscana invece è stata diramata un’allerta arancione per forti temporali. Anche qui in diversi comuni della regione è stata disposta la chiusura delle scuole.