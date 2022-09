Proseguono le ricerche dei possibili superstiti della terribile ondata di maltempo che ha colpito le Marche

Proseguono senza sosta, giorno e notte, le ricerche dei dispersi e dei possibili sopravvissuti alla terribile ondata di Maltempo che nelle scorse ore ha colpito le Marche, devastando in particolar modo la zona di Senigallia.

Nelle scorse ore, in particolare, i soccorritori sono riusciti a recuperare nel fiume Misa, che a causa delle intense piogge ha rotto gli argini, la macchina di uno dei dispersi: si tratta della Opel Corsa di un 47enne di Arcevia, in provincia di Ancona.

L’uomo, purtroppo, non è l’unica persona di cui si siano perse le tracce di recente. Nelle ultime ore, come riportato anche da Ansa, si sono infatti attivate le ricerche anche del piccolo Mattia Luconi, 8 anni, travolto dal fiume Nevola mentre si trovava con la madre sulla strada che collega Ripalta (Arcevia) e la Corinaldese. Entrambi avevano provato a scendere dall’auto per salvarsi ma il bambino è stato trascinato via dall’acqua, senza che la madre (farmacista che è stata trasportata in ospedale dopo la tragedia) riuscisse a salvarlo.

Sono inoltre attive le ricerche per Brunella Chiù, che ha provato a scappare con la sua auto insieme ai due figli, ma che è stata portata via dalla furia della corrente.

Chi sono le vittime del maltempo nelle Marche

Nel frattempo, le autorità continuano ad aggiornare la conta delle vittime, ad oggi arrivata a 9 unità.

5 fra i morti accertati sono di Pianello di Ostra, un paesino dell’entroterra in provincia di Ancona.

Due sono padre e figlio, Giuseppe e Andrea Tisba, di 65 e 25 anni, morti insieme nel loro garage. C’è poi un loro amico, Diego Chiappetti, Fernando Olivi, 84enne di Ostria. Sempre ad Ostra è stato recuperato anche il corpo di Ennaji Mohamed.

L’ultimo cadavere ad essere identificato per il momento è quello di una donna 80enne annegata a Trecastelli.