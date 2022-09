Alluvione nelle Marche, chi sono le vittime e i dispersi?

Morti e dispersi a causa dell'alluvione nelle Marche: 5 le vittime da Pianello di Ostra; due i bambini dispersi.

Le Marche sono in ginocchio per via di una violenta alluvione che ha causato 9 morti e 4 dispersi accertati: ecco chi sono le vittime del maltempo.

Violenta alluvione nelle Marche: 5 morti a Pianello di Ostra

Ben 9 morti e 4 dispersi, tra cui anche due bambini.

Le Marche messe in ginocchio da un’alluvione improvvisa che ha causato anche parecchi danni.

5 di loro sono di Pianello di Ostra, un paesino dell’entroterra in provincia di Ancona. Due sono padre e figlio, Giuseppe e Andrea Tisba, rispettivamente di 65 e 25 anni; sono morti insieme, intrappolati nel garage.

Morto anche un loro amico, Diego Chiappetti, 51 anni, sposato, con due figli, anche lui sceso in garage e travolto dall’esondazione del fiume Misa che ha rotto gli argini e ha inondato la cittadina.

Anche Fernando Olivi, 84 anni, era di Ostra: la bomba d’acqua gli è entrata in casa, un seminterrato, lo hanno trovato lì. Nello stesso comune è stato recuperato anche il corpo di Ennaji Mohamed.

I dispersi

Tra i dispersi ci sono invece due bambini; uno di 8 anni, strappato dalle braccia della madre, Silvia Mereu, che lo aveva portato fuori dall’auto per tentare di salvarsi.

Sono disperse anche madre e figlia 17enne, Brunella e Noemi, mentre il fratello Simone, 21 anni, trascinato dalla corrente del Nevola, si è salvato attaccandosi a un ramo di una grossa pianta.