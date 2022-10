Mamma chiama la figlia Lockie in ricordo del lockdown: “Era un periodo felice per me”

Una donna di 36 anni ha chiamato la figlia Lockie, in ricordo del lockdown dovuto al Covid, che lei ha considerato un periodo felice.

Jodie Cross, parrucchiera inglese di 36 anni, ha chiamato la figlia Lockie in ricordo del lockdown. “Per me quello è stato un periodo felice” ha dichiara, spiegando di non essere pentita della sua scelta e di non avere rimpianti. La donna è rimasta incinta durante il secondo lockdown, nel 2021, e ricorda quei mesi come un periodo bello della sua vita, culminato con la nascita della sua piccola il 28 novembre. La mamma vive a Bedfordshire insieme al marito Rob, di 36 anni.

La coppia ha dichiarato di aver cercato a lungo una gravidanza, che è arrivata durante quei mesi di restrizioni. “Era un anno che ci provavamo. In quel momento, durante il secondo lockdown, ci siamo rilassati un po’ perché avevamo molto più tempo libero del solito. E poi abbiamo scoperto che ero incinta” ha ricordato la donna.

La risposta alle critiche

La donna, che ha ricevuto molte critiche, è consapevole che il nome della figlia potrebbe non convincere le altre persone, ma ha sottolineato di non avere rimpianti e di ricordare quel periodo con felicità.

“L’abbiamo chiamata Lockie per il lockdown. Alla gente potrebbe non piacere il nome, ma non mi interessa cosa pensano” ha spiegato. Non è il primo caso di un bambino che porta un nome associato alla pandemia. Due genitori del Chattisgarh, in India, hanno chiamato i loro due gemelli, nati durante il primo lockdown del 2020, Corona e Covid.