A Pessione, frazione di Chieri, una donna ha avuto un malore mentre teneva in braccio il figlio di 5 mesi: il neonato è stato portato al Regina Margherita in condizioni critiche.

Una donna e il figlio di cinque mesi sono rimasti coinvolti in un incidente domestico avvenuto la mattina del 21 febbraio 2026 a Pessione, frazione di Chieri. La madre è stata colta da un improvviso malore mentre teneva in braccio il bambino, che è caduto riportando gravi lesioni alla testa.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente.

Sul posto sono giunti i militari dell’Arma e gli operatori del 118, che hanno prestato assistenza immediata. Il neonato è stato trasportato d’urgenza al Regina Margherita di Torino per cure specialistiche. La madre, sotto choc, ha ricevuto assistenza psicologica.

La dinamica dell’incidente

Le prime ricostruzioni indicheranno se il malore sia stato la causa diretta della caduta del bambino. I militari hanno avviato gli accertamenti sul luogo dell’episodio. I rilievi mirano a chiarire tempi, modalità e circostanze immediate dell’incidente.

Sono in corso verifiche sulle condizioni cliniche del neonato presso il reparto pediatrico del Regina Margherita. Non risultano al momento comunicazioni ufficiali sulle prognosi.

I soccorsi intervenuti sul luogo hanno completato le operazioni iniziali e successivamente disposto il trasferimento sanitario. Non risultano al momento comunicazioni ufficiali sulle prognosi.

Caduta e prime condizioni

Il contatto con il suolo ha provocato al bambino un trauma cranico e altre lesioni. I sanitari hanno eseguito le prime manovre di stabilizzazione sul posto prima del trasporto. Le fonti investigative descrivono la situazione come gravissima al momento del ricovero.

Intervento dei soccorsi

I carabinieri e il personale medico hanno coordinato le operazioni di soccorso e il trasferimento del minore in struttura specializzata. Gli operatori hanno raccolto rilievi e testimonianze utili alle verifiche in corso.

Le autorità hanno avviato accertamenti per ricostruire le dinamiche dell’accaduto e chiarire le eventuali responsabilità. Gli esiti delle indagini saranno resi noti dalle forze dell’ordine al termine degli accertamenti.

Proseguendo gli accertamenti, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia locale. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi e raccolto le prime dichiarazioni. Il tempestivo soccorso ha consentito il trasferimento immediato del neonato al Regina Margherita, centro di riferimento pediatrico regionale.

Stato clinico e misure mediche

Fonti ospedaliere riferiscono che il neonato ha riportato traumi cranici significativi e segni compatibili con un trauma da schiacciamento. Per garantire la pervietà delle vie aeree e la stabilità emodinamica, è stata necessaria l’intubazione prima del ricovero in terapia intensiva pediatrica.

Assistenza specialistica

All’arrivo in rianimazione pediatrica il bambino è stato sottoposto a valutazioni multispecialistiche. Sono state avviate indagini diagnostiche strumentali per definire l’entità delle lesioni. Le terapie sono orientate alla stabilizzazione neurologica e respiratoria.

Le indagini coordinate dalle forze dell’ordine proseguono. Gli esiti saranno comunicati al termine degli accertamenti.

Gli esiti saranno comunicati al termine degli accertamenti. Al Regina Margherita il neonato è stato preso in carico da un’équipe multidisciplinare composta da pediatri, neurochirurghi e anestesisti. Gli specialisti hanno avviato indagini strumentali per definire l’entità delle lesioni e pianificare eventuali interventi chirurgici o terapie intensive.

Impatto sulla famiglia e supporto psicologico

La madre, ancora sotto shock, è stata assistita dai carabinieri e dal personale sanitario. È stato attivato il supporto psicologico previsto per le famiglie coinvolte in eventi traumatici. Anche i familiari presenti sul posto hanno ricevuto informazioni e sostegno coordinato dai servizi sociali locali.

Verifiche e aggiornamenti in corso

Le autorità locali mantengono aperte le indagini e coordinano gli accertamenti sanitari con le forze dell’ordine. Gli esami in corso mirano a chiarire dinamica e responsabilità, mentre la comunità di Pessione resta informata attraverso comunicati ufficiali. Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi non appena disponibili dalle autorità competenti.

I carabinieri stanno completando le verifiche sulla dinamica dell’incidente per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali fattori concorrenti. Al momento non emergono elementi che configurino responsabilità diverse da un evento accidentale provocato dal malore della madre.

Le condizioni cliniche del bambino restano monitorate e gli aggiornamenti ufficiali provengono dall’ospedale Regina Margherita. La notizia è stata diffusa nella serata del 21 febbraio 2026 e resta in evoluzione mentre la comunità attende sviluppi.

Per le famiglie e i vicini coinvolti, enti e servizi sanitari hanno ribadito l’importanza di conoscere le manovre di primo soccorso e di mantenere contatti rapidi con il 118 in situazioni di emergenza. Le indagini proseguiranno con accertamenti tecnici e audizioni dei testimoni, e nuovi riscontri saranno comunicati dalle autorità competenti.