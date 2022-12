Mamma partorisce 9 figli: è record in Marocco

Mamma partorisce 9 figli: è record in Marocco dove un anno dopo quel lieti evento la famiglia deve usare 100 pannolini al giorno e sei litri di latte

Mamma partorisce 9 figli: è record in Marocco con Halima Cissé che un anno fa ha dato alla luce cinque femminucce e quattro maschietti sanissimi.

Il marito Abdelkader Arby ancora non ci crede. Quando un anno fa gli avevano detto che era padre nove volte quasi era svenuto.

E a maggio 2021 gli stessi medici erano rimasti di sasso nello scoprire che la donna aveva dato alla luce 9 bambini. In tutto erano stati cinque femmine e quattro maschi ed erano tutti in buona salute. Si tratta di un record con nascite a 30 settimane.

Numero fregiato del titolo di Guinness World Records per il maggior numero di bambini nati e sopravvissuti.

Come sta oggi la famiglia di Halima

E i bambini? Loro alla nascita pesavano tra 500 grammi e 1 chilo. Quella di Halima era stata una gravidanza molto delicata: la donna originaria del Mali era stata trasferita in Marocco un mese prima del parto per essere curata meglio e la sua convinzione, sue e dei medici, era che in grembo avesse sette figli.

E invece ce n’erano altri due sfuggiti alle ecografie. Oggi, ad un anno da quel lietissimo evento, la coppia posta le sue foto con il “plotone” di bambini, e con 100 pannolini da cambiare al giorno.