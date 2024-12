Dopo l’intervista interrotta a Belve, che ha suscitato polemiche mediatiche, Teo Mammucari si è aperto in un’intervista con la nota giornalista de Il Fatto Quotidiano, Selvaggia Lucarelli, raccontando le ragioni dietro alla sua reazione, che gli sarebbe costata diverse critiche.

Mammucari si apre con Selvaggia Lucarelli: “Sto attraversando un momento difficile, mi prendo una pausa.”

Mammucari ha spiegato alla celebre giornalista de Il Fatto Quotidiano, di aver affrontato un periodo difficile, tanto da dover ricorrere all’uso della medicina per dormire. L’intervista, che inizialmente sembrava non lo avesse scosso, è sfociata in un panico che lo ha travolto, come accaduto anche in passato durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle, spiega il celebre conduttore. In quel contesto, infatti, aveva reagito agli attacchi con la difesa, una modalità che in quel momento si è riproposta.

Mammucari ha raccontato che l’intervista a Belve è stata diversa dalle sue aspettative. Pur non essendo il tipo di televisione che preferisce, si era convinto a partecipare dopo aver visto alcune interviste di personaggi come Raoul Bova. Inizialmente entusiasta, si è trovato a vivere un’esperienza che lo ha messo alla prova. Il pubblico muto, la mancanza di feedback e la tensione hanno peggiorato la sua situazione, portandolo a un imbarazzo che non riusciva in quel momento a gestire.

Mammucari si confessa con Selvaggia Lucarelli: “Non sto bene, ho bisogno di una pausa.”

Mammucari ha anche parlato delle sue difficoltà personali, che non ha voluto condividere pubblicamente, ma che lo hanno ulteriormente influenzato. Uno degli aspetti più dolorosi è stato il suo rapporto con le “donne forti”, che lo mettono a disagio, portando alla luce un trauma legato a un abbandono da parte della madre, che ha segnato la sua insicurezza nelle relazioni. Mammucari ha quindi spiegato che questo comportamento deriva da esperienze passate e da un percorso terapeutico che sta cercando di affrontare.

Infine, il popolare conduttore ha chiarito la questione della parolaccia pronunciata dietro le quinte, un episodio che è stato interpretato come un insulto a Francesca Fagnani. Secondo lui, quel “vaffanculo” era rivolto ad altre circostanze e non alla conduttrice, alla quale ha dato le sue scuse per l’equivoco che ha alimentato ulteriormente le critiche. Mammucari ha concluso ammettendo i suoi errori, ma chiedendo giustizia sulla gestione di questo episodio.