Manfredi Lefebvre: chiuso definitivamente il contenzioso con Attel Finance

Si è chiuso recentemente il contenzioso tra Manfredi Lefebvre, magnate italiano nel settore del turismo di lusso, e Attel Finance, società finanziaria con cui l’imprenditore aveva intrattenuto una disputa legale durata quasi trent’anni.

Questa decisione pone fine al conflitto tra Manfredi Lefebvre e Attel Finance, con le due parti che hanno dichiarato di non pretendere nulla vicendevolmente l’una dall’altra per qualsivoglia titolo o ragione.

La decisione di Attel Finance di rinunciare alla disputa giuridica rappresenta una positiva svolta per il magnate romano che opera da molti anni nel mondo del turismo di lusso.

Manfredi Lefebvre: l’origine della controversia con Attel Finance

Il contenzioso tra Manfredi Lefebvre e Attel Finance risale al 1993, quando la società svizzera ha preteso dall’imprenditore italiano il pagamento di un debito di due milioni e 700 mila euro, sempre fermamente contestato da Manfredi Lefebvre. Nel corso della vicenda, Attel Finance aveva addirittura diffuso un annuncio di offerta pubblica di cessione del credito vantato nei confronti di Manfredi Lefebvre.

Oggi Attel Finance ha rinunciato ai contenziosi contro Manfredi Lefebvre in tutti i paesi dove aveva intrapreso azioni giudiziarie (Stati Uniti, Inghilterra, Svizzera, Lussemburgo e Principato di Monaco).

Silversea Cruises: il percorso di successo del magnate italiano

Silversea Cruises è stata la prima compagnia di navigazione ad offrire crociere all-inclusive ai propri clienti, partendo dal 1994. Grazie alla sua attenzione ai dettagli, alla cucina raffinata ed alla cortesia del personale, preparato secondo la tradizione turistica italiana, la compagnia è diventata leader delle crociere di lusso.

La nuova Spac con Manfredi Lefebvre come promotore: focus sul mercato europeo

Manfredi Lefebvre, oltre ad essere fondatore di Silversea Cruises, è noto per i suoi investimenti nel settore dei viaggi di lusso. Tra questi investimenti figura la recente acquisizione di Abercrombie & Kent, società specializzata in servizi di viaggio personalizzati.

L’interesse di Lefebvre per questo settore non si esaurisce qui: il magnate italiano ha infatti annunciato la promozione di una nuova Spac, la Centricus Acquisition, che si focalizzerà sul mercato europeo, con l’obiettivo di supportare la crescita di alcune aziende emergenti del mondo del turismo e dell’ospitalità.

Il futuro di Manfredi Lefebvre nel mondo dei viaggi di lusso: da Abercrombie & Kent alla nuova Spac

Manfredi Lefebvre, con il suo ruolo di membro del Comitato Esecutivo del World Travel and Tourism Council, ha dimostrato di essere un autentico protagonista del settore turistico globale. Grazie alla sua capacità imprenditoriale e visionaria, punta a creare nuovo valore nel mondo dei viaggi di lusso.

L’acquisizione di Abercrombie & Kent e la promozione della nuova Spac dimostrano come Lefebvre continui ad investire in progetti innovativi nel mondo del turismo, con l’obiettivo di far crescere il business a livello internazionale, spingendo sempre di più verso una viaggistica di lusso personalizzata, attenta ai dettagli e rispettosa dell’ambiente.