Manfredonia, maltrattamenti e violenze sessuali in Rsa: 4 arresti

Milano, 3 ago. (askanews) – La Polizia di Stato di Foggia ha arrestato 4 operatori socio-sanitari accusati di maltrattamenti, in un caso anche di violenza sessuale, nei confronti degli anziani ospiti di una Rsa di Manfredonia.

Le telecamere di sorveglianza installate dopo una denuncia anonima hanno permesso di verificare i reiterati abusi, fisici e psicologici, contro persone con malattie altamente invalidanti sia dal punto di vista fisico che mentale e per questo non in grado di reagire o difendersi.

Condotte definite dal giudice “prevaricatrici ed inutilmente punitive” con una “mera volontà denigratoria”.