Mangia un cornetto alla crema e va in choc anafilattico: 23enne salvata in ospedale

Mangia un cornetto alla crema e va in choc anafilattico: 23enne salvata in os...

Mangia un cornetto alla crema e va in choc anafilattico: 23enne salvata in os...

Mangia un cornetto alla crema e va in choc anafilattico: 23enne salvata in os...

Una ragazza di 23 anni è andata in choc anafilattico dopo aver mangiato un cornetto alla crema durante una colazione al bar

Dopo il caso Anna Bellisario, la ragazza allergica ai latticini morta dopo aver ingerito in un ristorante di Milano un tiramisù che non doveva contenere latte, una tragedia simile si stava verificando in un bar di Merate (Lecco).

Una studentessa 23enne, infatti, è andata in choc anafilattico dopo aver mangiato un cornetto alla crema.

Lecco, 23enne in choc anafilattico dopo una colazione al bar: salvata in ospedale

La giovane studentessa si trovava al bar con le amiche e aveva ordinato per colazione il solito caffè con un cornetto alla crema. Dopo qualche morso, però, la ragazza ha iniziato a tossire e il suo respiro si è fatto improvvisamente corto. Le ragazze che erano con lei hanno chiamato subito i soccorsi che sono arrivati sul posto con un’ambulanza.

Il trasporto in ospedale e le cure alla ragazza

La giovane, che in teoria non sapeva di avere un qualche tipo di allergia, aveva avuto, invece, una brutta reazione allergica a qualche ingrediente del cornetto artigianale che aveva ordinato. I medici sono intervenuti prontamente, intubando la ragazza e facendole un’iniezione di adrenalina, mettendola fuori pericolo. Nelle ore successive, la 23enne ha svolto alcuni esami che saranno utili per capire quale ingrediente da lei ingerito l’ha fatta stare male.