Dopo il caso dei due turisti insolventi in Albania, un’altra fuga dal ristorante si è verificata questa volta a Como, che però poteva finire in tragedia.

Mangiano e scappano dal ristorante a Como: titolare picchiato

Una coppia si è accomodata in un ristorante cinese di Como. I due avventori hanno comodamente sfogliato il menù, consultato prezzi e pietanze, ordinato e mangiato. Sembravano aver gradito il pasto. Peccato che al momento del conto, si sono vaporizzati da quel tavolo. Una cena di appena 47 euro, peraltro.

L’attento titolare, un cinese di 47 anni, ha fatto giusto in tempo a rintracciarli mentre, furtivi, tentavano di girare l’angolo. Il ristoratore gli ha presentato il conto, invitandoli a tornare in cassa per saldare il dovuto. E loro hanno risposto con calci e pugni. Un’aggressione interrotta solo grazie all’arrivo degli agenti della polizia.

Ora i due fidanzati potrebbero pagare con la giustizia; dovranno rispondere a una denuncia di aggressione.

L’ultimo caso in un sushi restaurant di Avezzano

L’ultimo episodio, in ordine cronologico, si è verificato al “Sensei Sushi” di Avezzano. In questo caso gli avventori, fuggiti senza pagare il conto di 89,50 euro, sono stati intrappolati dall’occhio della telecamera. Il titolare ha pubblicato i frame con i volti oscurati e promette di denunciare i clienti qualora non si presentassero a pagare il conto.

“Non sono 89,50 euro che avrebbero dovuto pagare a cambiare la situazione e le finanze delle nostre attività. Ma per rispetto di chi è venuto a mangiare e ha regolarmente pagato e di chi lavora, persone con famiglie, scarichi di merce in orari assurdi, costi di gestione ormai alle stelle, bollette, tasse persone con figli che tornano a casa a tarda ora”, ha commentato il titolare del ristorante giapponese.