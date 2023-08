Le mode si portano dietro sempre il meglio e il peggio dei fenomeni di massa. Il boom di turisti italiani in Albania ha portato anche i furbi che alimentano stereotipi già duri a morire. In un ristorante nel Distretto di Berat quattro italiani hanno mangiato e se ne sono andati senza pagare il conto.

Turisti italiani in un ristorante in Albania scappano senza pagare

“Non ci era mai successo”, raccontano diversi imprenditori albanesi del settore turistico. Mai successo di vedere così tanti italiani come quest’estate. I prezzi sembrano convenienti, e il rapporto con la qualità appare allettante.

Ma, stando al racconto di un ristoratore locale, non era mai successo che dei turisti scappassero via dopo aver mangiato, senza pagare il conto. Purtroppo, nella folle estate 2023, a Berat è accaduto anche questo.

I soliti furbastri e il buon cuore del ristoratore albanese

Il ristoratore che ha denunciato l’accaduto ai giornali locali ci tiene a non generalizzare. Il suo ristorante si trova nel centro storico di Berat, in Albania, ma da quando ha registrato aumenti di flussi turistici non gli era mai capitato che dei clienti si sedessero a mangiare per darsi alla fuga senza pagare il conto. Peraltro dopo aver formulato i complimenti allo chef.

“Non ci era mai successo. Speriamo che facciano qualcosa di buono con quei lek”, è la sua speranza.

I clienti che sono andati via senza pagare il conto erano quattro italiani. Si sono complimentati per la qualità del cibo e poi si sono vaporizzati. Il conto era di appena 8.455 lek albanesi, che sarebbero 80 euro, circa 20 euro a testa, per un pranzo ricco, completo, e di portate con materie prime locali.

L’estate 2023 in Albania

Il presidente albanese Edi Rama prevede un flusso di circa mezzo milione di italiani per questa stagione. Prima dell’arrivo degli italiani – “una benedizione l’estate 2023”, sospirano gli albanesi – a Berat la popolazione sprofondava nella povertà. Eppure in questo ristorante non è mai accaduto che un albanese o qualche avventuriero straniero scappassero senza pagare. L’esortazione del ristoratore a “spendere bene quei lek” rivela quanto in Albania il valore e l’educazione siano figlie di una società che ha tratto forza dal sacrificio e dalla voglia di rinascita. Nessuno qui pensa che quei quattro turisti sono “i soliti italiani”, ma come al solito l’educazione e le buone maniere non hanno un prezzo.