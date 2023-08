Meloni in vacanza in Albania, Rama: "Sorella d'Albania, fratello d'Italia"

Soggiorno lampo in Albania per Giorgia Meloni, che si reca in nave a Valona per una visita a Edi Rama: la notizia dei media locali e il ringraziamento social dell'omologo albanese

Ferragosto oltremare per Giorgia Meloni: la presidente del Consiglio non ha esitato ad accettare l’invito dell’omologo albanese Edi Rama e, durante un soggiorno in Puglia, si è spostata per qualche giorno nella residenza governativa di Valona insieme al compagno Andrea Giambruno, alla figlia Ginevra, alla sorella Arianna e al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida (marito della sorella).

Meloni si unisce ai cinquecentomila italiani che hanno preso d’assalto il litorale albanese

A trasmettere in esclusiva l’arrivo in barca di Giorgia Meloni a Valona è stata la tv albanese: le immagini del servizio del telegiornale dell’emittente Tv Klan non erano sufficientemente nitide per confermare i nomi delle persone presenti sull’imbarcazioni insieme alla premier, ma – secondo i media locali – è certo che Meloni sia rimasta almeno fino a mercoledì 16 a Valona per «riposarsi sulla costa ionica, […] accompagnata da un motoscafo delle autorità albanesi verso Dhërmi, alla residenza governativa dove si trova il primo ministro Rama».

Il post di ringraziamento di Edi Rama

Il premier albanese Edi Rama ha postato sui social una foto insieme a Giorgia Meloni, ringraziandola per i giorni trascorsi in Albania: «Sorella d’Albania, fratello d’Italia. Grazie Giorgia, è stato un onore» ha scritto a commento della foto. Più di 23.500 mi piace al post. Che ce ne sia qualcuno da parte della sinistra dopo la notizia del viaggio di ritorno della premier su un traghetto di linea (aveva criticato Meloni per il soggiorno pugliese in una villa)? La speranza di buona pace non costa nulla.