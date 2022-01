Manifestazione No Green Pass a Roma: Montesano invoca la disobbedienza civile

Enrico Montesano sale sul palco della manifestazione No Green Pass a Roma e incita ad un comportamento pacifico invocando la disobbedienza civile

Alla manifestazione No Green Pass che si è tenuta a Roma il 15 gennaio è arrivato anche Enrico Montesano, che ha invocato la disobbedienza civile dopo essere salito sul palco a piazza San Giovanni accolto dal grido di “la gente come noi non molla mai”.

Montesano ha precisato che la piazza era un luogo pacifico ed ha spiegato: “Sono qui per mostrarvi il mio affetto e la mia solidarietà. Ognuno di noi deve aumentare la sua consapevolezza”.

Enrico Montesano fra i No Green Pass a Roma: “Pace, speranza e disobbedienza”

E ancora: “Siamo qui per manifestare pacificamente. Vogliamo dare un messaggio di pace e di speranza ma allo stesso tempo di disobbedienza civile“.

Tra i manifestanti che si sono avvicendati negli interventi e che hanno partecipato alla manifestazione romana un maresciallo in congedo “in rappresentanza delle forze dell’ordine”.

No Green Pass a Roma, cinquemila persone applaudono Montesano: molte senza mascherina

Il tutto con interventi, applausi, mantra come “verità scomode” e “notizie manipolate”. E poi il leit motiv: “Siamo una minoranza ma non ci fermeremo, abbiamo la verità dalla nostra parte“. A Piazza San Giovanni sono state censite circa cinquemila persone, molte delle quali senza mascherina e in visibilio davanti ad un palco pavesato da uno striscione con la scritta rossa.

L’attacco dei No Green Pass a Roma al premier e l’ovazione per Montesano: “Draghi nemico pubblico numero uno”

Una scitta che scimmiottava la frase resa celeberrima dal premier Mario Draghi nel suo ruolo di vertice alla Bce: “Libertà! Whatever it takes”. E proprio a Draghi sono arrivati gli strali più estremi: “Stanno sperimentando il regime anticostituzionale. Draghi è il nemico pubblico numero uno e dobbiamo far saltare questo governo.

Stanno preparando la guerra. Unione Europea di servi”.