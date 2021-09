Manifestazione No Green Pass: da Roma a Milano prosegue la mobilitazione

Da Milano a Roma prosegue la manifestazione dei gruppi No Green pass: anche oggi, sabato 11 settembre, cortei in 120 città italiane.

Sono in corso in diverse piazze italiane, manifestazioni del popolo No Green pass: le città interessate questo pomeriggio sono circa 120.

Manifestazione No Green Pass: 120 le città coinvolte

Le città coinvolte da questa nuova manifestazione, sarebbero circa 120, tra cui Milano e Roma.

Proprio nella capitale, la manifestazione iniziata intorno alle 17, è stata indetta da Giuliano Castellino di Forza Nuova, che ha sottolineato come non fosse dettata da ideologie politiche, bensì dal popolo: “Non ci saranno sigle o movimenti, c’è il popolo contro il Green pass e contro questa dittatura”.

Secondo fonti di polizia, a Roma sarebbero circa 400 i manifestanti che hanno aderito all’iniziativa, tra cui una trentina che militano in Forza Nuova.

Manifestazione No Green Pass: proteste anche a Milano

Le proteste hanno coinvolto anche Milano, con i manifestanti che da Piazza Duomo si sono spostati verso piazza della Scala. Eterogenea la composizione del corteo: ci si rende conto che coloro che partecipano, provengono da ambiti diversi, università compresa, grazie alle scritte degli striscioni che corredano la manifestazione. Si va dal ‘Giù le mani dai bambini’ e ‘Draghi vaffanculo’, ma anche ‘Milano non si piega’ e ‘Libera l’università’. I promotori hanno dichiarato: –“Questo è il popolo civile che scende per le strade per difendere i diritti costituzionali, con due presidenti di Cassazione”.

Manifestazione No Green Pass: le indagini in corso

Nonostante le indagini in corso da parte degli inquirenti sulla chat Telegram “I Guerrieri”, i manifestanti di oggi sono riusciti comunque ad organizzarsi sia tramite il passaparola che tramite le svariate chat Telegram. Proprio nella chat del gruppo ‘Basta dittaura’, che consta di 42 mila utenti, è riportato l’elenco delle piazze dove sono in programma sit-in tra cui Roma, Milano, Torino, Firenze, Genova, Napoli e Palermo, e il messaggio: “Ogni sabato ad oltranza, finché la dittatura non sarà distrutta”.

Manifestazione No Green Pass: proteste in Francia

Continuano le proteste anche in Francia, giunte ormai al nono sabato consecutivo: nella solo Parigi sono in corso 4 manifestazioni, durante le quali si sono verificati dei tafferugli con la polizia, corredati da lancio di lacrimogeni da parte degli agenti per disperdere la folla, quando uno dei cortei si è diretto verso gli Champs-Elysées, zona vietata ai manifestanti.