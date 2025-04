Manifestazioni a Genova per la Resistenza e la Liberazione

Studenti e movimenti antifascisti in corteo per ricordare la lotta partigiana

Due cortei per celebrare la Resistenza

Oggi, nel tardo pomeriggio, Genova è stata teatro di due manifestazioni organizzate da movimenti studenteschi e dal comitato Genova Antifascista. I partecipanti, partiti da luoghi diversi, hanno percorso le vie del centro, creando un forte impatto sulla viabilità cittadina, che è rimasta quasi paralizzata per ore. Questi eventi hanno avuto come obiettivo principale quello di ricordare l’insurrezione di Genova e la lotta partigiana contro il nazifascismo, sottolineando l’importanza della memoria storica in un contesto attuale di crescente tensione sociale.

Un messaggio contro il riarmo e la guerra

I manifestanti hanno espresso il loro dissenso nei confronti di quello che considerano un riarmo ingiustificato e uno sfruttamento dei più vulnerabili. Durante il corteo, è stato evidenziato come la lotta per la libertà e la giustizia sociale sia più attuale che mai, specialmente in un periodo in cui le politiche di sicurezza sembrano soffocare il dissenso. La Casa dello Studente, simbolo delle violenze fasciste e naziste, è stata scelta come punto di partenza per uno dei cortei, richiamando l’attenzione sulla necessità di proteggere i diritti civili e le libertà fondamentali.

Solidarietà al popolo palestinese

Un altro aspetto significativo delle manifestazioni è stato il sostegno espresso al popolo palestinese. Genova Antifascista ha voluto sottolineare la connessione tra le lotte locali e quelle internazionali, evidenziando come la lotta contro l’oppressione sia un tema universale. Gli studenti, durante il corteo, hanno intonato canti di protesta contro il governo e l’economia della guerra, bruciando simbolicamente bandiere dell’Unione Europea. Questo gesto ha rappresentato una critica alle politiche europee che, secondo i manifestanti, contribuiscono a perpetuare conflitti e ingiustizie nel mondo.