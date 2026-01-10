Manifestazioni in Italia per sostenere la sovranità del Venezuela

In Italia, fervono le manifestazioni di solidarietà nei confronti del Venezuela e del suo presidente Nicolás Maduro. Le proteste si sono intensificate dopo la recente cattura di Maduro, avvenuta in un’operazione condotta dalle autorità americane. Le manifestazioni, caratterizzate da un forte spirito di protesta contro l’imperialismo, si stanno svolgendo in varie città, inclusa Roma, dove un corteo ha visto la partecipazione di centinaia di persone.

Corteo a Roma: simbolo di resistenza

Il corteo romano ha preso avvio dall’Esquilino e si è diretto verso l’ambasciata degli Stati Uniti in via Veneto. Durante il tragitto, un momento particolarmente significativo è stato rappresentato dalla bruciatura di bandiere americane, un atto simbolico che ha voluto esprimere il disappunto dei manifestanti nei confronti degli Stati Uniti. La manifestazione si è conclusa davanti alla sede diplomatica americana, dove gli organizzatori hanno tenuto discorsi accesi contro quella che considerano un’aggressione alla sovranità venezuelana.

Messaggio dal figlio di Maduro

Tra i momenti toccanti del corteo, vi è stata la videochiamata con Nicolás Maduro Guerra, il figlio del presidente. Rivolgendosi ai manifestanti, ha espresso gratitudine e ha esortato a mantenere alta la determinazione: “Li riporteremo indietro e festeggeremo. Siamo fiduciosi”. La folla ha risposto intonando cori di sostegno, tra cui il famoso slogan “El pueblo unido jamás será vencido”. Non si sono registrati incidenti durante l’evento.

Manifestazioni in altre città italiane

Il 10 gennaio, anche a Bologna si svolgerà un’importante manifestazione in difesa della rivoluzione bolivariana. Diverse organizzazioni, come Potere al Popolo e la Rete dei Comunisti, hanno unito le forze per mobilitare la popolazione contro l’intervento statunitense in Venezuela. L’appuntamento è fissato per le ore 15 in piazza XX Settembre e si prevede una partecipazione significativa.

Chiamata all’azione e solidarietà internazionale

In un appello diffuso dai promotori della manifestazione, si sottolinea come diversi presidenti latinoamericani abbiano già denunciato l’aggressione statunitense. Viene messa in evidenza la necessità di costruire una solidarietà internazionalista a sostegno del Venezuela bolivariano, considerato un simbolo di resistenza contro il capitalismo occidentale. “Difendere la rivoluzione bolivariana significa difendere un’alternativa reale allo sfruttamento e alla guerra”, affermano i promotori. Gli eventi sono parte di un movimento più ampio che ha visto la luce in diverse città italiane, tra cui Torino, dove i manifestanti hanno sollevato slogan come “Maduro libero” e “Giù le mani dal Venezuela”.

Unione di intenti e futuro della protesta

Le manifestazioni a sostegno di Nicolás Maduro in Italia non sono solo un’espressione di solidarietà, ma rappresentano anche un fronte unito contro le politiche imperialistiche. La determinazione dei partecipanti è palpabile e riflette una crescente insoddisfazione verso le ingerenze esterne nei confronti della sovranità di un paese. La mobilitazione continua a crescere, con l’obiettivo di difendere un modello di società alternativo e giusto.