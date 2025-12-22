La manovra 2026 sta per arrivare al suo capitolo finale difatti la legge di bilancio è ora giunta in Senato ed è tanta l’attesa per capire se sarà validata, nel caso arrivassero i si la legge verrà varata domani e si tratterebbe di un cambiamento epocale per l’Italia, scopriamo di cosa tratta.

Manovra che non favorirebbe italiani in Italia

Manca ormai sempre meno tempo a rendere ufficiale la Legge di Bilancio 2026 redatta dal Governo Meloni e già vi sono le polemiche, in particolare dai partiti di opposizione.

Come riportato da Fanpage.it il senatore Nicita del PD ha replicato duramente a Borghese che aveva dichiarato poco prima che questa manovra fosse la prima ad interessarsi davvero agli italiani all’estero, di tutta risposta nicita – “non c’è nulla per i cittadini italiani in Italia“.

L’esame della Legge di Bilancio in Senato è tutt’ora in corso e nel caso venga respinto si darebbe il via ad una discussione generale che porterà a parlare 53 deputati – con 10 minuti d’intervento ciascuno – per un totale di quasi nove ore di dibattimento.

Rivoluzione per le pensioni anticipate

Uno dei temi più caldi della Legge di Bilancio è quello relativo alle pensioni anticipate. Difatti se approvata vi saranno delle modifiche rispetto al passato.

In particolare come riporta Fanpage.it non si potranno più cumulare contributi INPS e fondi pensione per anticipare la pensione di vecchiaia. Confermati aumenti alle minime e sostegni agli anziani. Ancora in dubbio Quota 103 e Opzione Donna. Ulteriori dettagli emergeranno una volta approvata la manovra.