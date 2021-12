Manovra, Lega deposita emendamento su pagamento IVA e chiede che le multinazionali la versino

Il leader della Lega Matteo Salvini ha annunciato che è stato depositato un emendamento relativo al pagamento dell'IVA da parte delle multinazionali.

La Lega ha depositato un emedamento sul pagamento dell’IVA da parte delle multinazionali. L’annuncio fatto dal leader Matteo Salvini è arrivato proprio in un giorno particolarmente caldo dove l’Antitrust ha multato Amazon con una sanzione di oltre un miliardo di euro per abuso della sua posizione dominante.

“Le multinazionali straniere, tutte, paghino”, ha affermato Salvini, che nell’emendamento figura anche come primo firmatario.

Lega emendamento pagamento IVA, l’annuncio di Matteo Salvini

Il leader della Lega Matteo Salvini, ha dunque messo in evidenza, quanto sia importante che le multinazionali paghino l’IVA, al fine di evitare che si vengano creare casi di concorrenza sleale. “Nel giorno l’Autorità per la Concorrenza ha multato per un miliardo Amazon perché fa concorrenza sleale ci tengo a presentare un emendamento della Lega che prevede che le multinazionali straniere, tutte, paghino l’Iva sui prodotti venduti sulle loro piattaforme perché non facciano concorrenza sleale, c’è chi fattura miliardi in Italia e paga le tasse all’estero”.

Lega emendamento pagamento IVA, Salvini: “Sarà un Natale di timori”

Salvini ha poi proseguito l’intervento, facendo una riflessione su che tipo di Natale ci potremo aspettare: “Sarà un altro Natale di timori: il Covid, le zone gialle, la preoccupazione, invito tutti a fare acquisti nei negozi, a scegliere prodotti italiani e da legislatore spero che il Parlamento approvi l’emendamento a mia prima firma che mette tutti sullo stesso piano”.

Lega emendamento pagamento IVA, Salvini: “Inspiegabile lo sciopero generale indetto dalla CGIL”

In un suo precedente intervento Salvini, sempre sul fronte manovra, aveva affermato davanti ai giornalisti fuori dal Senato che lo sciopero generale indetto dalla CGIL era inspiegabile: “È inspiegabile lo sciopero generale indetto dalla Cgil. Tutti per la prima volta, e come Lega mi prendo una parte di merito, pagheranno l’anno prossimo meno tasse e quindi indire uno sciopero generale in un momento peraltro così delicato mi sembra veramente un gesto di irresponsabilità.

Non so onestamente cosa vogliano in più”.