La manovra del governo Meloni parte da un tesoretto di circa 14 miliardi. Questo è lo spazio in deficit ricavato dalle stime fissate dall’esecutivo nella Nota di aggiornamento al Def approvata dal consiglio dei ministri. Il documento è cristallino e tratteggia una situazione di deficit, ovvero una crescita economica più debole del previsto ma che allo stesso tempo lascia alcuni spiragli di speranza relativi a un trend di riduzione del debito.

Governo Meloni, manovra “all’insegna della serietà e del buonsenso”

Palazzo Chigi ha assicurato che la gestione dei conti è “all’insegna della serietà e del buonsenso”. I medesimi principi su cui si baserà anche la manovra. La premier, nel frattempo, sembra voler mantenere gli impegni con gli italiani.

Governo Meloni, manovra: stop agli sprechi

Giorgia Meloni ha specificato tramite alcune dichiarazioni riportate dall’Ansa: “Basta con gli sprechi del passato, tutte le risorse disponibili destinate a sostenere i redditi più bassi, tagliare le tasse e aiutare le famiglie”.

Governo Meloni, manovra: Giorgetti ottimista

Giorgetti ha nel frattempo mostrato ottimismo in vista del negoziato con Bruxelles. Il ministro dell’Economia ha dichiarato: “Riteniamo di aver fatto le cose giuste”. Giorgetti ha inoltre rassicurato che l’obiettivo del 3% non è stato rispettato, ma allo stesso tempo c’è convinzione che l’asticella sia stata posta “a un livello di assoluta ragionevolezza”.

Una strategia economica che si basa sull’aumento del deficit pubblico come strumento per affrontare le sfide economiche. Questa strategia prevede di aumentare il livello di indebitamento per il 2024, utilizzando il deficit come leva per gestire la situazione economica.