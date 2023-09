A Paestum si sta svolgendo il “Berlusconi Day”, una manifestazione lunga tre giorni di Forza Italia, pensata per ricordare la scomparsa del Cavaliere avvenuta lo scorso 12 giugno e che il 29 settembre avrebbe compiuto giusto 87 anni. Sono state già diverse le persone a ricordare il compianto fondatore di Forza Italia attraverso degli auguri sui social. Sul palco è salito inoltre il segretario del partito e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Berlusconi Day, la scenografia all’Hotel Ariston

Il Berlusconi Day si presenta come una manifestazione a metà strada tra una giornata in ricordo del Cavaliere e un congresso di Forza Italia. Stando a quanto si apprende, all’hotel Ariston sono state allestite diverse statue, quadri e persino un grande murales che raccoglie le foto nel quale il Cavaliere appare sorridente. Contestualmente a Milano gli stato invece intitolato il Belvedere situato al 39esimo piano di Palazzo Lombardia. Presenti diverse figure vicine al Cavaliere tra cui la figlia Barbara Berlusconi, Fedele Confalonieri o ancora Adriano Galliani.

Tajani: “Vogliamo costruire la grande casa dei moderati”

Nel frattempo, il segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani, dal palco di Paestum ha dichiarato: “Vogliamo costruire la grande casa dei moderati, il centro della politica italiana”. Così invece il fratello di Silvio Berlusconi, Paolo in una nota: “Mi aspetto e mi auguro che tutti i parlamentari di Forza Italia contribuiscano al sostentamento economico del loro partito come già previsto e come ha sempre auspicato mio fratello Silvio”.