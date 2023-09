Quella dei migranti è la questione più calda di questi ultimi giorni in ambito della politica dell’Ue, con l’Italia e la Germania che si trovano in disaccordo sulle modalità d’azione. I rapporti tra i due Paesi, almeno per quanto riguarda questo specifico tema, non sono dei migliori e Giorgia Meloni ha ribadito qual è la posizione dell’Italia, parlando ieri a margine dell’Eu Med9 Summit di Malta.

Malta, Meloni sui migranti: il discorso

“Il problema migratorio non può essere un problema di un solo Paese” – è probabilmente questa la frase principale del discorso tenuto ieri da Giorgia Meloni che in qualche modo riassume la posizione dell’Italia sull’annosa questione migranti, in riferimento alle mosse dell’Ue e della proposta della Germania. “C’è da riprendere con forza il nostro partenariato con la Tunisia, che sta dando segnali di collaborazione molto importanti” – sèiega ancora Meloni nel punto stampa a margine del summit – “Il lavoro deve essere fatto a livello europeo perché sia efficace“.

Malta, Meloni sui migranti: lo scontro con la Germania

La proposta della Germania non è piaciuta all’Italia, come spiega Meloni: “La Germania è arrivata con alcuni emendamenti, uno in particolare, quello che riguarda le Ong. Per noi rappresenta un passo indietro. Abbiamo chiesto di avere tempo, non si poteva decidere ieri così.” La presidente del consiglio dei Ministri ha raccontato quale sia, invece, la controproposta del nostro Paese: “Lo Stato responsabile dell’accoglienza dei migranti che vengono trasportati sulla nave di una Ong è quello della bandiera della nave.”