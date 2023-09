Consiglio dell'UE sui Migranti: l'accordo mancante e le sue cause

L'Ungheria, la Polonia e l'Italia hanno obiezioni, mentre la Germania desidera maggiori protezioni per le navi di soccorso nel Mediterraneo

Nuovo incontro sul patto migratorio all’UE terminata senza un accordo, il Consiglio UE discute delle modifiche al patto migratorio a Bruxelles.

Consiglio Ue: manca ancora l’accordo sui migranti

In seguito alle preoccupazioni tedesche a luglio, la Germania ha proposto emendamenti per non ostacolare le operazioni umanitarie delle ONG nel patto migratorio dell’UE.

La proposta di emendamenti alla politica migratoria non ha incontrato il favore di Piantedosi, il ministro italiano. L’arrivo di sette navi umanitarie verso Lampedusa ha causato la sua uscita dalla riunione per valutazioni giuridiche.

La discussione è stata rinviata con il sostegno di Berlino. Antonio Tajani ha affermato che un ritardo di un’ora non è un problema. Il ministro degli Interni spagnolo rassicura che un accordo è imminente, sottolineando l’importanza del Patto sui migranti.

Patto migratorio: le controversie da risolvere

Per approvare il patto migratorio, è necessaria la maggioranza qualificata: 15 Stati membri su 27 e il 65% della popolazione europea.

I ministri degli Esteri italiani e tedeschi si sono incontrati a Berlino. Antonio Tajani ha espresso preoccupazione riguardo alle sette navi ONG che si dirigono verso Lampedusa, come riporta il sito fanpage.it, c’è controversia sul finanziamento tedesco alle organizzazioni umanitarie in Italia. Roma sostiene che le ONG non attraggono i migranti, nonostante l’opinione contraria della Germania.

La ministra dei Verdi, Annalena Baerbock, cerca la diplomazia per risolvere il problema delle migrazioni, mentre Tajani solleva domande sulle coincidenze temporali delle navi umanitarie.

Il Med9 si tiene a Malta per discutere delle questioni migratorie nel Mediterraneo dopo il rapporto dell’ONU sulle morti in mare. L’incontro cerca un accordo tra Italia e Francia.