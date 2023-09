Nelle ultime settimane, è tornato di grande attualità il discorso legato ai migranti che dall’Africa sbarcano quotidianamente sulle coste italiane. Il nostro Paese deve far fronte a migliaia di arrivi e richiede un aiuto da parte dell’Unione europea. Ma l’intesa sul nuovo patto Ue sui migranti al momento sembra essere lontana.

Ue, lontano il patto migranti: scontro Italia-Germania

Da una parte, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha già dato il via libera del suo Paese al regolamento sulla gestione delle crisi migranti, ma l’Italia non è d’accordo. Da Roma, infatti, fanno sapere che, per quanto riguarda il compromesso promosso dalla Spagna: “Non ci sarà nessun via libera affrettato perché il testo va approfondito.” Ma quali sono i nodi principali? Sicuramente uno dei più importanti rimane ancora quello legato alla questione Ong. Il punto focale che rischia di essere bocciato dal governo italiano ruota intorno ai salvataggi delle Ong da situazioni di strumentalizzazione della migrazione da parte di altri Stati.

Ue, lontano il patto migranti: l’attacco di Tajani

“La notizia delle sette navi delle Ong battenti bandiera tedesca conferma i nostri timori. È una coincidenza? Qualcuno forse vuole impedire che ci sia un accordo? C’è veramente molto stupore” – ha commentato con fermezza Antonio Tajani parlando delle navi Ong tedesche che navigavano nel Meditterraneo (e pi della metà di loro lo facevano in territorio italiano), proprio mentre a Bruxelles si teneva un incontro decisivo per un possibile via libera al patto sui migranti. Roma non è più convinta di questo patto, nonostante il cauto ottimismo delle scorse ore e una decisione definitiva potrebbe essere presa molto presto.