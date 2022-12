Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Per il governo Meloni se ti chiami Lotito e hai una società di calcio, puoi pagare 500 milioni di debiti in 60 rate con il 3% di interessi. Se invece sei una semplice impresa o cittadino, paghi tutto e subito. Pensate quante cose si potevano fare con quei sol...

Roma, 30 dic.

(Adnkronos) – "Per il governo Meloni se ti chiami Lotito e hai una società di calcio, puoi pagare 500 milioni di debiti in 60 rate con il 3% di interessi. Se invece sei una semplice impresa o cittadino, paghi tutto e subito. Pensate quante cose si potevano fare con quei soldi #governonelpallone". Lo scrive in un tweet il capogruppo del M5S alla Camera, Francesco Silvestri.