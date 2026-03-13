Manuela Arcuri: amicizie incrinate e nuovo inizio

La vicenda personale di Manuela Arcuri è tornata sotto i riflettori dopo un’intervista in cui l’attrice ha offerto chiarimenti sulla separazione dal compagno di lunga data, Giovanni Di Gianfrancesco. In modo schietto ha parlato di un periodo difficile, di sensazioni di ferita e tradimento e di come abbia gestito la crisi tutelando soprattutto il figlio, Mattia. Le sue parole mirano a definire la natura delle delusioni subite senza però entrare in dettagli legali o processuali.

Nel racconto emerge la scelta di una soluzione privata: un accordo di separazione consensuale che ha evitato il ricorso ai tribunali. L’attrice spiega come la decisione sia stata presa pensando al benessere del bambino e a mantenere un clima il più possibile sereno. Allo stesso tempo, Manuela sottolinea di aver vissuto dolorose prese di distanza da amici e di aver percepito opportunismo da parte di alcune persone a lei vicine.

La fine del matrimonio e la gestione del dolore

Secondo la sua versione, la crisi non sarebbe nata da un episodio univoco ma da un logoramento affettivo progressivo: la passione si è affievolita e il desiderio è venuto meno, rendendo la coppia più complice che amante. Manuela parla di un rapporto che si è trasformato col tempo, fino a far emergere l’idea che l’unico collante fosse l’amore per Mattia. Ha ammesso le proprie responsabilità, spiegando che anche lei ha dato per scontato alcune cose, ma che il rispetto reciproco e la volontà di non esporre il figlio hanno guidato la scelta di chiudere con discrezione.

Accordo e priorità sul figlio

La decisione di firmare un accordo consensuale è stata motivata dalla volontà di preservare la serenità familiare e di evitare processi che avrebbero inevitabilmente coinvolto il bambino. Manuela ha detto che Mattia non ha mai assistito a litigi e che, ad oggi, sembra sereno: una priorità per entrambi i genitori. L’attrice ha descritto la separazione come il momento più difficile della sua vita, ma ha anche confermato di stare lentamente risalendo la china grazie a un equilibrio costruito sulla tutela affettiva e pratiche condivise.

Le delusioni nate dalle amicizie

Una delle parti più dolorose del suo racconto riguarda le persone che riteneva amiche. Manuela ha spiegato che, non appena la crisi di coppia è diventata evidente, alcune presunte amiche hanno iniziato a mostrarsi interessate a Giovanni, con avances e atteggiamenti che lei ha percepito come opportunistici. Allo stesso tempo, amici uomini che riteneva vicini si sono allontanati, incapaci o indisponibili ad affrontare la sofferenza. Questa combinazione di abbandono e tentativi di seduzione ha accentuato il senso di tradimento emotivo che l’attrice ha raccontato pubblicamente.

Come sono cambiate le relazioni sociali

Nel dettaglio, Manuela ha sottolineato una doppia delusione: chi ha cercato di approfittare di una situazione fragile e chi, invece, è sparito per indifferenza. Ha parlato di amicizie trasformate in rapporti opportunistici, di comportamenti che le hanno causato dolore maggiore della fine della relazione stessa. Pur senza fare nomi, ha voluto chiarire che il suo sfogo sui social non era un’accusa rivolta soltanto al partner, ma anche a chi si è rivelato insensibile o interessato a secondi fini.

Il presente professionale e la prospettiva sentimentale

Parallelamente alla vita privata, Manuela è tornata al cinema con un progetto intitolato Tradita, nel quale ha avuto anche l’opportunità di lavorare con il figlio, Mattia, in alcune scene. L’esperienza sul set le ha dato energie e, a livello personale, l’ha portata a riflettere su cosa cercherà in un futuro compagno: lealtà, rispetto e un rapporto che sappia comprendersi con il ruolo di madre. Ha ammesso di non voler puntare soltanto sull’aspetto estetico ma su una compatibilità reale con la famiglia.

Infine, l’attrice ha ricordato la breve storia con Gabriel Garko, confermando che quella relazione fu intensa e che oggi le sue dichiarazioni passate vengono rilette alla luce di scelte personali dell’altro. Manuela, con tono ironico, ha detto di sperare di non aver perso fascino ma soprattutto ha ribadito la necessità di ritrovare fiducia nelle persone. In chiusura, ha detto di sentirsi in cammino verso un nuovo equilibrio, con l’obiettivo di proteggere il figlio e di ricostruire relazioni autentiche.