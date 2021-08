Mappa rischio Covid in Europa (Ecdc): anche la Campania si colora di rosso, solo il Molise resta verde

7 Regioni italiane sono rosse, una verde, le altre gialle: lo mostra la nuova mappa del rischio Covid in Ue elaborata dall'Ecdc.

Mentre preoccupa l’alto numero dei contagi giornalieri, la nuova mappa del rischio Covid in Europa descrive l’andamento della pandemia nel Vecchio continente: in Italia un’altra Regione si colora di rosso (sono 7 in totale). Le altre sono gialle, solo il Molise resta verde.

Dopo Calabria, Sicilia, Sardegna, Marche e Toscana, si è aggiunta la Basilicata e ora anche anche la Campania: sono 7 le regioni colorate di rosso dall’Ecdc.

L’ultimo aggiornamento dell’Ecdc, pubblicato giovedì 26 agosto 2021, mostra una sola Regione italiana colorata di verde, cioè sono a bassissima incidenza Covid. Si tratta del Molise. Gran parte del Paese è giallo.

Tuttavia, preoccupa l’aumento delle zone di colore rosso.

L’incremento della curva epidemiologica registrato nella Regione è il motivo che ha spinto l’Ecdc ad aggiungerla nella lista delle Regioni italiane in cui l’emergeza coronavirus si fa sentire con maggiore incidenza.

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie mostra un generale peggioramento della situazione Covid in Ue.

Spagna, Portogallo, Germania, gran parte della Francia e dell’Irlanda, infatti, sono interamente colorate di rosso. Situazione più critica nel Sud della Francia e in Corsica, colorate di rosso scuro.