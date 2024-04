Un’area dello Yemen controllata dagli Houthi ha lanciato, nel corso della serata di ieri, un missile balistico antinave verso un mercantile operato dall’Italia. Gli Usa hanno fatto sapere dell’attacco tramite il Centcom.

Razzo Houthi lanciato verso nave cargo operata dall’Italia

Fortunatamente non ci sono stati danni, nè morti e feriti. Così, il Centcom ha commentato l’attacco sviluppato ieri dagli Houthi nel Golfo di Aden. Il gruppo ha attaccato in quella particolare zona dello Yemen per contrastare l’avanzata di una nave cargo operata dall’Italia che in quel momento era scortata dalla coalizione. L’imbarcazione in questione, la M/V Hope Island, battente bandiera delle Isole Marshall e di proprietà del Regno Unito non ha riportato danni.

Le operazioni degli Usa contro gli Houthi

Si tratta del quinto attacco totale contro la medesima nave da parte degli Houthi, sottolinea sempre su X il Centocom. Il Comando centrale degli Stati Uniti dichiara anche di aver distrutto un sistema di difesa composto da due missili pronti al lancio e una stazione di controllo a terra nelle aree dello Yemen. A questi si deve aggiungere anche un drone lanciato sul Mar Rosso dai ribelli sostenuti dall’Iran.