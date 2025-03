Mara Favro è morta. La conferma è arrivata grazie agli esami del DNA sulle ossa che sono state ritrovate nei giorni scorsi nei boschi della Val di Susa.

Mara Favro, svolta nel caso: il DNA conferma l’identità dei resti trovati nel bosco

E’ arrivata la conferma dagli esami del DNA che le ossa ritrovate nei giorni scorsi nel boschi della Val di Susa appartengono a Mara Favro, la 51enne comparsa nella notte tra il 7 e l’8 marzo del 2024 dopo un turno di lavoro in pizzeria. Ecco le parole dell’avvocato Roberto Saraniti: “l’esame del DNA ha confermato che i resti sono suoi. Martedì verrà disposto il conferimento dell’incarico al medico legale per l’analisi del corpo per le cause della morte di Mara Favro.” L’avvocato ha anche aggiunto che ora dovranno capire come fare per dare la notizia alla figlia della donna, di soli 11 anni.

Due gli indagati per la morte di Mara Favro

Con l’autopsia si potrà capire se la morte di Mara Favro sia stata o meno violenta. Per la scomparsa della donna i pm avevano già aperto un fascicolo, in quanto si sospettava che fosse stata uccisa. Gli indagati al momento sono due, il titolare della pizzeria dove lavorava, Vincenzo Milione, e l’ex pizzaiolo del locale, Cosimo Epsosito.