“La Ruota della Fortuna”, in onda dopo il Tg5, sta ottenendo un numero incredibile di ascolti ed è quindi in continua “lotta” con i programmi Rai. Durante la prima puntata di “Domenica In“, non è passata inosservata al pubblico la gag tra Mara Venier e Teo Mammuccari, che è sembrata proprio una frecciatina al game show condotto da Gerry Scotti con Samira Lui.

Domenica In, continua la sfida con Mediaset

Continua la sfida a distanza tra Rai e Mediaset in fatto di ascolti. Come detto “La Ruota della Fortuna” è ormai protagonista assoluto dell’access prime time, con ascolti da record. Gerry Scotti e Samira Lui hanno infatti conquistato il pubblico, tanto da vedere un calo negli ascolti per Stefano De Martino con “Affari Tuoi“. Ma, la sfida, è tutt’altro che finita. Ieri intanto è ricominciato “Domenica In“, altro programma amatissimo dal pubblico. A un certo punto era in programma il gioco del Tabellone con Teo Mammuccari e, ecco cosa è successo.

Mara Venier come “valletta” di Teo Mammuccari a Domenica In: la frecciatina alla Ruota della Fortuna

Durante la prima puntata di “Domenica In”, c’è stata un gag tra Mara Venier e Teo Mammuccari durante il gioco del Tabellone. Mammuccari ha chiesto alla Venier: “Tu sei la mia?“, e lei “Samira” (riferimento a Samira Lui de La Ruota della Fortuna). Mammuccari a quel punto ha replicato “No, tu sei la mia Samara”, con Mara che ha nuovamente replicato: “Attenzione però, Samara che può sembrare anche Somara, quindi no sono Samira… io sono un’ammiratrice”.