Mara Venier ritorna alla conduzione di Domenica In e rende omaggio a Luca Giurato: «La tua guida è stata determinante per la mia carriera, desidero ricordarti in questo modo».

Mara Venier ha aperto la nuova stagione di Domenica In ricordando il defunto giornalista Luca Giurato, deceduto durante l'estate. Mara ha espresso pubblicamente la sua gratitudine per l'opportunità offertale da Giurato quando la scelse come co-presentatrice di Domenica In nel 1993. Un videoclip con i momenti salienti della loro prima stagione insieme è stato trasmesso in suo onore.

L’equipe ha successivamente trasmesso un videoclip che mostrava i momenti salienti della prima stagione di Domenica In con Mara Venier e Luca Giurato, piena di risate e molti “Amore” gridati durante le trasmissioni in diretta. Le parole di Mara erano un omaggio fervido al giornalista: «Ciao Luca! Se sono ancora qui oggi è solo grazie a te!».