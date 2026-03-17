Momenti di forte tensione durante la puntata di “Domenica In” del 15 marzo scorso, con Mara Venier che ha perso davvero la pazienza nei confronti di Teo Mammucari. Ecco cosa è successo.

Domenica In, tensione alle stelle in studio tra Mara Venier e Teo Mammucari

Mara Venier sarebbe arrivata al limite della sopportazione nei confronti dei Teo Mammucari, co-conduttore di “Domenica In“. Durante la puntata del 15 marzo, la tensione tra i due è stata evidente, con la conduttrice che avrebbe accusato il collega di aver “rovinato” il momento dei saluti al pubblico e l’addio a uno dei cameramen storici del programma Rai, pronto per la pensione. Le gag contro Peppe Iodice non hanno fatto altro che alimentare il malcontento della Venier.

Domenica In, tensione alle stelle tra Mara Venier a Teo Mammucari: “O me o lui”

Dopo l’evidente tensione durante la diretta di “Domenica In” del 15 marzo, dietro le quinte non sarebbe andata meglio tra Mara Venier e Teo Mammucari, tanto che, come ha riportato FanPage.it, la conduttrice avrebbe lanciato un ultimatum alla produzione: “O me o lui”. Insomma, un clima davvero gelido tra i due conduttori, vedremo cosa accadrà durante la prossima puntata del programma televisivo Rai.