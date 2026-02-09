Domenica difficile quella di ieri, 8 febbraio 2026, per Mara Venier e il suo “Domenica In”. Ecco che cosa è successo.

“Bruttissima notizia”, cosa è successo a Mara Venier?

La puntata di ieri, domenica 8 febbraio 2026, di “Domenica In” è stata molto difficile per Mara Venier. Nel corso del pomeriggio infatti c’è stato un significativo calo degli ascolti, se la prima parte ha registrato uno share pari al 13,6 %, con 1.937.000 telespettatori, nel corso della puntata si è scesi prima l 13,5 % poi al 12,5 % con quindi circa 1.539.000 telespettatori.

Un andamento di puntata in discesa quindi per Mara e il suo programma Tv. Ma, come mai?

Mara Venier, come mai il calo di ascolti a “Domenica In”?

Come abbiamo visto la puntata di ieri di “Domenica In” ha visto un calo di ascolti, già nelle prime fasi il programma di Mara Venier è sceso sotto la soglia dei 2 milioni di telespettatori. Il motivo? Diciamo che la presenza delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ha inciso parecchio, con Rai 2 che ha infatti raggiunto numeri davvero eccezionali, battendo anche Canale 5. Mediaset, però, ha saputo reggere bene, con Amici che ha raggiunto il 20,9 % di share, e “Verissimo” il 19,4 %.