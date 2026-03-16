Scontro dietro le quinte a Domenica In: Mara Venier, Teo Mammucari e Peppe Iodice

Mara Venier ha rimproverato Teo Mammucari per una gag che ha messo in imbarazzo Peppe Iodice; la puntata del 15 marzo 2026 ha generato tensione e commenti

La puntata di Domenica In andata in onda il 15 marzo 2026 ha lasciato più di qualche scoria nei corridoi della Rai. Quello che doveva essere un appuntamento di promozione e ricordo si è trasformato in un momento di malinteso quando Teo Mammucari ha inserito battute taglienti durante l’ospitata di Peppe Iodice, impegnato a presentare il suo primo film. La situazione è poi sfociata in un acceso scambio di emozioni quando, nel finale, la conduttrice Mara Venier ha salutato commossa un cameraman in pensione e ha reagito duramente a un’interruzione comica.

Nel racconto pubblico della vicenda emergono diversi livelli: la dinamica in diretta, il dietro le quinte e le reazioni successive sia degli ospiti sia del pubblico social. È proprio il contrasto tra un omaggio istituzionale e una gag improvvisata a spiegare perché la puntata è stata commentata con forza. Le fonti parlano di scuse rivolte verso Iodice e di un possibile ultimatum interno che avrebbe acceso ulteriormente le voci sul futuro della coppia di conduzione.

La scena in studio: cosa è successo durante l’ospitata

Durante la parte dedicata alla promozione del film Mi batte il corazon, Peppe Iodice è stato interrotto ripetutamente da Teo Mammucari, che ha pronunciato battute sul contenuto e sulla presunta durata dell’attenzione del programma. Quel momento ha creato imbarazzo perché l’ospite, oltre a promuovere il lavoro, stava ricevendo un’accoglienza preparata dalla padrona di casa. L’intervento di Mammucari, percepito come fuori luogo da più spettatori, ha complicato la scaletta e ha portato Iodice a modulare la risposta in modo prudente, evitando di alimentare la polemica ma mostrando evidente sorpresa.

La reazione di Peppe Iodice

Peppe Iodice ha scelto di non alimentare la discussione pubblica: in un intervento radiofonico successivo ha dichiarato di non voler entrare nel merito delle battute e di preferire concentrare l’attenzione sul suo film. Ha però ringraziato pubblicamente Mara Venier per l’affetto dimostrato in trasmissione, definendola «affettuosissima» e sottolineando come l’omaggio che gli era stato riservato resti il ricordo principale della sua partecipazione. La sua posizione ha contribuito a spostare il tono del dibattito verso la tutela dell’ospite e del suo lavoro.

Il finale commovente e la battuta che ha acceso la lite

Al termine della puntata la conduttrice ha voluto salutare Marco, un cameraman storico in procinto di andare in pensione dopo quarant’anni alla Rai. Il discorso e l’abbraccio hanno creato un clima di emozione autentica; in quel contesto Mara Venier ha espresso gratitudine a nome della redazione. L’irruzione comica di Teo Mammucari, che brandiva un cartello con una scritta scherzosa, è stata percepita come una mancanza di rispetto verso il momento. La conduttrice ha risposto con un rimprovero pubblico che è poi rimbalzato nei corridoi e sui social.

Le parole di Venier e le voci dietro le quinte

Fonti riferiscono che, dietro le quinte dopo la diretta, Mara Venier avrebbe chiesto scusa a chi era stato interrotto e avrebbe espresso frustrazione per l’accaduto, arrivando a rimarcare la propria responsabilità nella scelta degli ospiti. In ambienti vicini al programma si parla anche di un messaggio netto sul futuro: una segnalazione che avrebbe posto un’alternativa sulla presenza in studio di Mammucari nelle puntate successive. Al momento questa ipotesi non è confermata ufficialmente, ma il rumor ha alimentato il dibattito.

Reazioni pubbliche e prospettive per la trasmissione

Il caso ha suscitato commenti da più parti: colleghi del mondo dello spettacolo hanno ribadito l’importanza di rispettare il debutto di un artista e di non trasformare ogni ospitata in uno sketch che rischi di sminuire il lavoro altrui. Alcuni commenti social hanno definito la battuta come un tipo di comicità ormai superata, mentre altri hanno difeso la spontaneità dell’intervento. Tra le reazioni istituzionali e personali, resta la domanda su come il programma intenderà gestire i rapporti interni e la figura di Teo Mammucari nei prossimi appuntamenti.

La vicenda dimostra quanto sia delicata la gestione di un live televisivo: bastano pochi secondi per trasformare un saluto affettuoso in oggetto di polemica. La direzione di Domenica In e i protagonisti coinvolti dovranno ora trovare un equilibrio tra spontaneità e rispetto dei momenti istituzionali, preservando al tempo stesso la dignità degli ospiti e la qualità della trasmissione.