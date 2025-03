In vendita la casa di Mara Venier e del marito a Santo Domingo: ecco quanto c...

In vendita la casa di Mara Venier e del marito a Santo Domingo: ecco quanto c...

Mara Venier e il marito Nicola Carraro posseggono una villa a Santo Domingo. Per colpa dei problemi di salute di lui, la coppia ha dovuto mettere in vendita la villa. Ecco il prezzo.

Mara Venier: i problemi di salute del marito

Nel corso di una intervista a Oggi, la conduttrice amatissima dal pubblico Mara Venier, ha parlato anche di suo marito, il produttore cinematografico Nicola Carraro, oggi 83enne. Mara ha rivelato che Nicola ha seri problemi di salute, è infatti alle prese con un‘ernia che non lo fa camminare. La conduttrice invece ha problemi all’occhio, ogni mese infatti deve fare un’intervento alla retina: “ho una maculopatia essudativa, una membrana ancora non è a posto e rischio un’altra emorragia.” La coppia possiede una villa a Santo Domingo ma, visto che Nicola non può più affrontare viaggi così lunghi, e visti anche i problemi all’occhio di lei, i due hanno deciso di metterla in vendita. Ma, quanto costa?

Mara Venier, in vendita casa di Santo Domingo: ecco quanto costa la villa

Mara Venier e il marito Nicola Carraro posseggono una lussuosa villa a Santo Domingo, con tanto di piscina e vista mare. A causa dei problemi di salute di entrambi, la coppia ha deciso di mettere in vendita la casa. La villa è su due piani ed è arredata in perfetto stile caraibico, è immersa nel verde e circondata da palme ed è stata il nido d’amore di Mara e Nicola. Orientativamente, la villa dovrebbe costare 3,5 milioni di euro.