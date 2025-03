La conduttrice soggiornerà a Milano per supportare il marito nella battaglia per la propria salute, senza tralasciare gli impegni lavorativi a Roma.

Mara Venier è da decenni uno dei volti televisivi più apprezzati della televisione italiana, la sua conduzione di programmi come “Domenica In” l’hanno consacrata nell’olimpo e le garantiscono molti fans. Tuttavia la “zia” ha deciso che è giunto il momento di dare le giuste attenzioni all’amore della sua vita, suo marito Nicola.

Mara Venier e Nicola Carraro, una storia speciale

Mara Venier si è sposata con Nicola Carraro nel 2006 e la cerimonia è stata officiata da Walter Veltroni amico della conduttrice, in questi 19 anni è stata sempre affianco del consorte seppur divisa tra gli impegni lavorativi.

Ora è una fase delicata per la vita privata della conduttrice quindi lei deve compiere scelte importanti ma allo stesso tempo non può abbandonare il proprio lavoro, una situazione non facile da cui però si sta districando in maniera egregia.

La scelta per il bene del marito Nicola

Mara Venier ha deciso di trasferirsi da Roma a Milano per assistere il marito nei soggiorni ospedalieri che deve compiere per combattere i problemi di salute polmonare che lo affliggono – come riportato dal sito specializzato Caffeinamagazine.it

La conduttrice ha cambiato i propri ritmi lavorativi facendo la pendolare tra la capitale e Milano dividendosi così tra amore e lavoro.

Sarà tra le protagoniste dello show di Carlo Conti “Ne Vedremo delle Belle” e non manca di condurre “Domenica In“. Ha però tassativamente deciso che i giorni da lunedì a mercoledì sono rivolti esclusivamente a Nicola – “Lunedì, martedì e mercoledì sono dedicati a lui. Gli altri giorni, invece, li dividerò tra il nuovo programma di Carlo Conti e Domenica In”.