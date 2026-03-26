Marcia silenziosa a Caracas: appello alla Nunziatura per la liberazione dei prigionieri politici

Madri, familiari e attivisti hanno promosso una processione silenziosa a Caracas verso la Nunziatura per rivendicare la liberazione dei prigionieri politici e sollecitare l'intervento del Vaticano

Una mobilitazione civile è stata organizzata a Caracas per richiamare l’attenzione sulla condizione dei prigionieri politici e sul difficile stato delle loro famiglie. La manifestazione, promossa dal Comitato per la libertà dei prigionieri politici, prevede una partenza nelle vicinanze di Plaza Venezuela con arrivo alla Nunziatura sulla avenida La Salle; i partecipanti intendono muoversi nel segno del silenzio, portando candele e fotografie come segni di memoria e richiesta di giustizia.

L’iniziativa ribadisce che dietro i numeri ci sono vite umane: madri, parenti e difensori dei diritti umani cercano il sostegno della Chiesa per mantenere vivo un accompagnamento pastorale e una pressione internazionale che faccia luce sulle detenzioni. Il messaggio è allo stesso tempo personale e politico: chiedere che la dimensione umana non venga annullata nella contabilità dei fatti.

Le richieste della mobilitazione

Gli organizzatori hanno chiarito che l’obiettivo principale è ottenere la visibilità mediatica e diplomatica necessaria per favorire la liberazione dei detenuti. Il corteo assume la forma di una preghiera civile: il silenzio, le immagini dei familiari e le candele servono a sottolineare la dignità delle vittime e la richiesta di responsabilità. In questo contesto, la parola giustizia non è solo giuridica ma anche sociale: famiglie che chiedono il riconoscimento del dolore e la fine di pratiche arbitrarie, oltre a meccanismi di riparazione.

Forme e simboli della protesta

La scelta di una processione silenziosa è intenzionale: vuole evocare raccoglimento e memoria più che scontri. Le fotografie dei detenuti diventano emblemi di storie interrotte, mentre le candele richiamano il desiderio di attenzione e protezione. Questa modalità richiama pratiche internazionali di denuncia civilista e assume un valore comunicativo nella richiesta di un ruolo attivo della Nunziatura e del Vaticano nella sensibilizzazione delle istituzioni estere e degli organismi per i diritti umani.

Il ruolo della Chiesa e i contatti diplomatici

Parallelamente alle iniziative di strada, si registrano segnali di dialogo tra la Santa Sede e rappresentanti del governo venezuelano. In un incontro comunicato dai canali ufficiali, il vicepresidente per l’Europa e il Nord America, Oliver Blanco, ha avuto colloqui con il nunzio apostolico, monsignor Alberto Ortega Martín, nei quali si è ribadita l’importanza del dialogo per la pace e della riconciliazione. La Chiesa appare dunque chiamata a fungere da ponte: da un lato con le vittime e le loro famiglie, dall’altro con le autorità per favorire misure che tutelino i diritti civili.

Appelli e posizioni della Santa Sede

Secondo le dichiarazioni diffuse, la Santa Sede continua a sollecitare il rispetto della volontà popolare e la protezione dei diritti fondamentali. In particolare, a seguito di sviluppi politici recenti, la Chiesa ha rinnovato appelli affinché si lavori a un futuro di stabilità e concordia, promosso da principi di verità, libertà e fraternità. Questo approccio unisce la dimensione diplomatica a quella pastorale, chiedendo alle istituzioni di non dimenticare l’aspetto umano nelle scelte politiche e giudiziarie.

Memoria, simboli ecclesiali e contesto internazionale

L’iniziativa delle famiglie si inserisce in un quadro più ampio in cui la Chiesa ha spesso utilizzato simboli e momenti liturgici per ricordare vittime e promuovere la pace. Esempi di questo impegno sono pratiche come la Croce di Lampedusa e alcune celebrazioni pubbliche che uniscono memoria e denuncia: strumenti che trasformano il dolore personale in monito collettivo. Il richiamo alla solidarietà internazionale vuole anche stimolare risposte concrete da parte di organizzazioni per i diritti e comunità religiose estere.

Il corteo convocato dalla società civile venezuelana e il contemporaneo dialogo diplomatico con la Santa Sede testimoniano la molteplicità degli strumenti disponibili per affrontare crisi politiche e umanitarie. Tra simboli, incontri istituzionali e richieste di giustizia, resta centrale la voce delle famiglie che chiedono la liberazione dei loro cari e l’impegno di attori religiosi e internazionali per tutelare la vita e i diritti di chi è detenuto.