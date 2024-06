Marco Liorni ha candidamente ammesso che fa fatica a guardare il quiz show Reazione a Catena, attualmente condotto da Pino Insegno. Come mai prova questo strano fastidio anche se ha in mano il timone de L’eredità?

Marco Liorni: la confessione su Reazione a Catena

Intervistato dal settimanale Oggi, Marco Liorni ha parlato della stagione televisiva passata, che l’ha visto alla conduzione de L’Eredità. Ha registrato ottimi ascolti, per cui può ritenersi più che soddisfatto. Ovviamente, l’esperienza fatta con Reazione a Catena gli è servita. Eppure, ha confessato che non è riuscito a guardare il suo vecchio quiz show. Semplice nostalgia, oppure qualche problema con il collega che l’ha sostituito?

Le parole di Marco Liorni

Marco Liorni ha dichiarato:

“Ho grande difficoltà a vederlo. Sono riuscito a seguire una puntata intera solo l’altra notte, perché non riuscivo a dormire, e devo dire che Pino è riuscito a portare il suo stile in un programma che peraltro aveva già fatto”.

Il conduttore non ha svelato i motivi per cui non riesce a guardare Reazione a Catena, ma ha fatto un mezzo complimento a Insegno, per cui immaginiamo che non sia lui il problema.

Marco Liorni torna a L’Eredità a novembre: cosa farà adesso?

La nuova stagione de L’Eredità tornerà in televisione il prossimo novembre, ma Marco Liorni non ha intenzione di starsene con le mani in mano. Il conduttore si sta occupando di un nuovo progetto, ma non ha svelato di cosa si tratta. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere qualcosa in radio, suo primo grande amore.