Tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo ci sono anche Maria Antonietta e Colombre con il brano “La felicità e basta”. Ma, nella vita reale, sono fidanzati?

Nella vita sono Letizia Cesarini e Giovanni Imparato e, in molti, si sono chiesti se fossero fidanzati. Bene la risposta è sì, sono una coppia anche nella vita reale. Colombre, di loro due dice: “Siamo come Sandra e Raimondo”, mentre lei: “io sono più ansiosa, ironica e drammatica, lui è immune all’ansia invece. Stiamo insieme da 15 anni e il rispetto degli spazi altrui è una cosa sacrosanta nella coppia.”

Sanremo 2026, Maria Antonietta e Colombre: di dove sono e perché si chiamano così

Letizia Cesarini e Giovanni Imparato, in arte Maria Antonietta e Colombre, sono una coppia anche nella vita reale. I due stavano insieme prima di fondare il duo musicale. Si sono conosciuti nel 2010 a causa di una corda di chitarra che si è spezzata durante un live. Letizia, pesarese, ha scelto come nome d’arte quello di Maria Antonietta, la nota regina dalla personalità forte. Giovanni invece è marchigiano e ha scelto il nome d’arte Colombre in riferimento al Colombre del racconto di Dino Buzzati, ovvero un mostro che insegue le vittime fino a che non le ha trovate e, allegoricamente, rappresenta dunque ciò cui fuggiamo invece di affrontarlo.