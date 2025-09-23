Era solo un’adolescente quando Maria Antonietta è salita al trono di Francia, oggi la ricordiamo anche per i suoi look, per i suoi abiti, per il suo essere quella che oggi definiremmo una vera e propria icona fashion. Ma, come ha fatto la sovrana francese a diventare la regina più alla moda della storia?

Maria Antonietta, a Londra inaugurata la mostra in suo onore

Al Victoria & Albert Museum di Londra è stata inaugurata la mostra a tema “Marie Antoinette Style,” dedicata alla regina Maria Antonietta. Alla mostra si possono ammirare gli abiti e gli accessori indossati dalla sovrana francese che, ricordiamolo, è salita al trono quando aveva solo 14 anni. Tra gli stilisti che hanno ricreato gli abiti che indossava Maria Antonietta troviamo nomi di spicco quali Vivienne Westwood, Karl Lagerfeld e John Galliano. Ma, come ha fatto Maria Antonietta a diventare la regina più alla moda di sempre?

Perché Maria Antonietta è diventata la regina più alla moda della storia?

Come detto, a Londra è stata inaugurata la mostra dedicata a Maria Antonietta, dove si possono ammirare gli abiti e gli accessori (circa 280 oggetti in tutto) indossati o appartenuti alla sovrana francese che, ancora oggi, è considerata una regina di stile. Ogni camera, inoltre, è profumata con quelle che erano le fragranze preferite da Maria Antonietta, tra cui muschio e violetta. Ma, perché la sovrana francese è considerata cosi alla moda? In realtà ricordiamo che, quando era al trono, fu vittima di calunnie e pettegolezzi, nota più per i suoi eccessi che per i suoi valori. A trasformarla in un’icona di stile sono stati gli artisti moderni, soprattutto Antonia Fraser, autrice della biografia. Gli abiti da lei indossati, inoltre, sono stati in grado di influenzare la moda, tanto da diventare una sorta di musa.