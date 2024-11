La conduttrice chiarisce la sua posizione riguardo all'eredità del marito in un'intervista radiofonica.

Un’intervista rivelatrice

Durante un recente intervento nel programma radiofonico Password su RTL 102.5, Maria De Filippi ha affrontato la questione dell’eredità di Maurizio Costanzo, smentendo categoricamente le voci che la volevano in conflitto con i figli del defunto marito. La conduttrice, nota per il suo lavoro su Canale 5, ha voluto chiarire la sua posizione, affermando di aver rinunciato all’eredità a favore dei figli di Costanzo e del proprio.

Le false notizie e la reazione di Maria

Maria ha espresso il suo disappunto riguardo alle notizie false che circolano su di lei, in particolare quelle che insinuano che avrebbe sottratto beni ai figli di Maurizio. “Ho rinunciato all’eredità di Maurizio a favore dei suoi figli”, ha dichiarato, sottolineando la sua volontà di proteggere la famiglia del marito. La conduttrice ha anche rivelato di aver querelato chi ha diffuso queste informazioni, esprimendo la sua incredulità di fronte all’età della persona coinvolta, definendola un adulto che avrebbe dovuto sapere meglio.

Riflessioni sui social media

Nel corso dell’intervista, De Filippi ha toccato anche il tema dei social media, evidenziando le insidie che possono nascondere. Ha avvertito i giovani riguardo ai pericoli del web, pur riconoscendo i lati positivi di queste piattaforme, che permettono a tutti di esprimersi. “Ci deve essere rispetto per gli altri”, ha affermato, sottolineando l’importanza di mantenere un comportamento civile online. La conduttrice ha condiviso un episodio personale, raccontando di come le parole di un utente sui social l’abbiano colpita profondamente, in particolare quando si è parlato dell’eredità di Maurizio.

Un messaggio di unità e rispetto

Maria De Filippi ha concluso il suo intervento con un messaggio di unità e rispetto, ribadendo che la sua scelta di rinunciare all’eredità è stata fatta con l’intento di mantenere la serenità all’interno della famiglia. La conduttrice ha dimostrato ancora una volta di essere una figura forte e determinata, pronta a difendere i propri valori e la propria famiglia da attacchi ingiustificati. La sua presenza nel panorama televisivo e radiofonico continua a essere un faro di professionalità e integrità.