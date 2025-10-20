Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati dopo 5 anni: il motivo

La politica e il dentista romano hanno messo fine alla loro relazione: ecco le ultime indiscrezioni.

Sarebbe finita la storia d’amore tra la politica Maria Elena Boschi e il dentista e attore romano Giulio Berruti. Dopo 5 anni il loro amore è dunque giunto al capolinea.

A lanciare l’indiscrezione bomba Dagospia: Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, dopo 5 anni d’amore, si sarebbero lasciati.

Al momento nessuna smentita o conferma da parte dei diretti interessati, ma ecco cosa si legge su sito di Roberto D’Agostino: “l’intreccio è durato per cinque anni tra quadretti familiari lialeschi pieni di buona volontà ma sempre più carichi di tensione.. Sappiamo che non c’è più grande dolore, a parte i calcoli renali, di un amore fallito. Quindi, annunciamo col dovuto rispetto, che è sceso definitivamente il sipario sulla coppia Boschi e Berruti.”

Sarebbe dunque giunta al capolinea la storia d’amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. La politica e il dentista e attore romano sono stati insieme per 5 anni se sembravano destinati a diventare non solo marito e moglie ma anche a mettere su famiglia. Ecco le parole di Berruti a maggio del 2024 ospite di Nunzio De Girolamo a “Ciao Maschio”: “Io e Maria Elena Boschi ci stiamo lavorando da un pò di tempo e spero che sia l’ultima estate in due. Noi siamo pronti, speriamo.” Le cose però, evidentemente, sono cambiate. Restiamo di attesa della conferma ufficiale della fine della relazione tra i due.