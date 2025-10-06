I Coma Cose si sono lasciati: l’addio e le motivazioni dietro la scelta

I Coma Cose si sono lasciati: l’addio e le motivazioni dietro la scelta

I Coma Cose si sono lasciati: dieci anni di musica, palchi e vita insieme, la conferma ufficiale dopo mesi di rumors.

Nel mondo della musica contemporanea, le coppie artistiche spesso condividono successi, palcoscenici e sogni, ma anche tensioni e sfide personali. La storia dei Coma Cose rappresenta un esempio emblematico di come la passione per la musica e l’affetto reciproco possano crescere insieme, ma anche complicare la vita privata. Dopo anni di carriera condivisa e il matrimonio celebrato un anno fa, la notizia della loro separazione ha catturato l’attenzione dei fan, dimostrando che anche i legami più solidi devono confrontarsi con le trasformazioni personali e professionali.

Ecco perché si sono lasciati.

I Coma Cose si sono lasciati: l’annuncio ufficiale

Dopo mesi di indiscrezioni e rumors, la notizia della separazione dei Coma Cose è stata confermata direttamente dagli interessati. Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano hanno annunciato tramite un post su Instagram la fine del loro rapporto, a un anno dal matrimonio celebrato a sorpresa a Milano. La coppia, nota non solo per il sodalizio artistico ma anche per la relazione sentimentale, ha spiegato di aver preso la decisione dopo una lunga riflessione, scegliendo di mantenere inizialmente privata la questione per metabolizzarla e rispettare i propri impegni professionali. Come hanno scritto loro stessi:

“È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni”.

I Coma Cose si sono lasciati: ecco i motivi della rottura

Dall’annuncio emerge come la principale causa dell’addio sia stata l’intensa dedizione al lavoro che ha progressivamente assorbito la vita privata, riducendo la loro relazione a un legame confinato al palco. I due hanno riconosciuto di aver dato per scontata la sinergia artistica e di aver trascurato la sfera personale, arrivando a comprendere che ormai non c’era più spazio per riprendersi come coppia. Nonostante ciò, hanno sottolineato la gratitudine per dieci anni straordinari di carriera condivisa e per tutte le persone incontrate lungo il percorso, precisando che non vi è rancore tra loro e che continueranno a mantenere un legame speciale, pur proseguendo ciascuno per la propria strada.

“L’amore si trasforma, ed è stato così anche per il nostro. Saremo sempre qualcosa di speciale e irripetibile. ‘L’Addio non è una possibilità’ dice una canzone, e non essendoci rancore faremo di tutto per non perderci di vista. Ora però è tempo di camminare da soli, ognuno per la sua strada, ritrovando noi stessi con la malinconia tipica di una separazione, ma anche con la consapevolezza di un mondo nuovo che si apre davanti a noi”.