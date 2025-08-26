“A un anno dal matrimonio”, i Coma Cose si sono lasciati?

Un anno dopo le nozze, tra voci di crisi e gesti social che fanno discutere, i Coma Cose restano al centro dei riflettori. Si sono lasciati?

A un anno dalle nozze, l’amore tra i Coma Cose sembra essere entrato in una fase di incertezza. Dopo aver trasformato la loro storia personale in musica, dai brani più appassionati alle ballate che raccontano crisi e rinascite, Fausto Lama e California avevano suggellato il loro legame con un matrimonio che aveva fatto sognare i fan.

Oggi, però, tra indiscrezioni, gesti sui social e tour interrotti, i dubbi crescono: cosa sta succedendo davvero nella vita privata della coppia, si sono lasciati?

La storia d’amore dei Coma Cose

Da sempre, la storia d’amore di Fausto Lama e California, nomi d’arte di Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, si riflette nella loro musica. Dai versi infuocati di Fiamme negli occhi alle fragilità raccontate in L’addio sul palco del Teatro Ariston, il duo ha sempre trasformato emozioni intime in note condivise. Quel Sanremo sembrava segnare una nuova fase: nonostante le difficoltà, la coppia aveva dimostrato che l’amore, anche ferito, può resistere.

Poco dopo, l’annuncio tanto atteso ha fatto sognare i fan: il 3 ottobre 2024, Fausto e Francesca si sono sposati, suggellando ufficialmente una storia lunga e intensa, vissuta sia nella vita privata che tra le melodie che li hanno consacrati come una delle coppie più genuine della scena musicale italiana.

Negli ultimi mesi, però, i segnali di tensione non sono passati inosservati. A luglio erano emerse indiscrezioni su una presunta crisi, tra foto e video che mostravano Francesca in atteggiamenti affettuosi con un uomo sulla spiaggia ligure. L’esperta di gossip Deianira Marzano aveva contribuito ad alimentare le voci, che coincisero anche con l’annullamento improvviso di alcune date del tour. Sebbene una foto pubblicata durante il concerto di Ancona sembrasse mostrare la coppia unita, nuovi dettagli hanno riacceso i sospetti.

“A un anno dal matrimonio”, i Coma Cose si sono lasciati?

Fausto non segue più la moglie sui social, mentre Francesca continua a condividere foto e momenti con amici e colleghi, quasi mai accanto al marito. Tra i fan e i media si rincorrono le voci: c’è chi è convinto che la coppia si sia già separata nella vita privata, pur continuando a esibirsi insieme sul palco, e chi spera ancora che si tratti solo di indiscrezioni. Al momento, però, nessuno dei diretti interessati ha rilasciato conferme né smentite.