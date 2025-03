Maria Rosaria Boccia interrogata per 4 ore: le accuse si ribaltano clamorosam...

Maria Rosaria Boccia interrogata per quattro ore a Roma dopo l’esposto di Sangiuliano. Lo scorso settembre subì perquisizioni con il sequestro di cellulare, pc e occhiali smart. La Procura ha modificato le accuse a suo carico.

L’esposto di Sangiuliano contro Maria Rosaria Boccia

Gennaro Sangiuliano ha presentato un esposto contro Maria Rosaria Boccia dopo una serie di episodi controversi. A settembre 2024, Boccia ha dichiarato su Instagram di essere stata nominata Consigliere per i Grandi Eventi, smentita dal ministero. Ha poi diffuso foto e documenti su incontri istituzionali, sollevando dubbi sul suo ruolo.

La vicenda si è aggravata con la pubblicazione di materiali riservati sul G7 Cultura e presunti viaggi a spese del ministero. Il 4 settembre, Sangiuliano ha ammesso in TV una relazione con Boccia, negando però favoritismi. Il 6 settembre si è dimesso. Il 19 settembre, ha denunciato Boccia per tentata estorsione, portandola sotto inchiesta per minacce e lesioni.

Maria Rosaria Boccia interrogata per 4 ore: cambiano le accuse

La Procura di Roma ha modificato le accuse contro Maria Rosaria Boccia, riclassificando il reato iniziale di violenza o minacce a corpo politico in stalking. Restano le accuse di lesioni, a cui si aggiungono interferenze illecite nella vita privata e diffamazione.

Contestata anche la falsificazione di informazioni nel curriculum usato per l’organizzazione di eventi.

Durante l’interrogatorio con il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, si è discusso della ferita alla testa riportata da Sangiuliano. Boccia ha respinto le accuse, sostenendo che il taglio sulla fronte del ministro fosse dovuto a una caduta.