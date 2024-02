Maria Sofia Federico, l’allieva della Rocco Siffredi Academy, si è mostrata nuda ai Musei Capitolini, nella giornata di oggi.

Una nuova protesta degli attivisti si è tenuta oggi a Roma. Si sono radunati nei Musei Capitolini per protestare contro la presenza degli animali nei circhi.

Sulle magliette gli slogan: “Basta animali nei circhi” e “Ribellione Animale Futuro Vegetale”, mentre sul corpo di Maria Sofia Federico era scritto “legge 106-Milk is murder”.

Insieme alla ragazza c’erano due attivisti di “Ribellione Animale”, il movimento che nei giorni scorsi aveva imbrattato piazza del Popolo con della vernice. Dal 1 febbraio scorso stanno portando avanti la Campagna Kimba, cominciata a Piazza del Popolo, che prende il nome appunto dal leone scappato dal circo di Ladispoli a novembre 2023.

La ragazza dopo la protesta ha scritto un post sui social:

«Questa mattina tre animali ribelli hanno svolto un’azione diretta nonviolenta ai Musei Capitolini a Roma. Quanto è assurdo scandalizzarsi per una persona senza vestiti e non per il modo in cui gli animali vengono uccisi e sfruttati? Quanto è assurdo scandalizzarsi di più per delle ragnatele su una statua che per la crisi climatica ed ecologica?. La Lupa Capitolina non è solo uno dei simboli di Roma, ma è anche la metafora perfetta della fiaba che ci raccontiamo da generazioni, ovvero che gli animali non umani sono felici di produrre latte per noi umani, quando in realtà l’industria casearia li sfrutta e li uccide».